Joel Souza nikdy neměl rád zbraně. „Nevyrůstal jsem v jejich blízkosti a nemám rád tu kulturu,“ říká jednapadesátiletý filmař. „Zbraně ve mně vyvolávají odpor. Představa, že se jí dotknu, že ji vezmu do ruky, je mi velmi nepříjemná.“

V říjnu 2021 byl v Santa Fe v Novém Mexiku u toho, když na natáčení jeho šestého celovečerního filmu vystřelila při zkouškách zbraň, kterou držel představitel hlavní role Alec Baldwin.

Zbraň měla být nabitá slepými náboji, ale do komory se dostal ostrý náboj. Ukrajinskou kameramanku Halynu Hutchinsovou výstřel smrtelně zranil. Stejná kulka pak Souzu zasáhla do ramene.

„Nepamatuji si, co se mi honilo hlavou. Měl jsem pocit, jako bych tam ležel pět minut. Podle všeho to ale bylo půl hodiny,“ popisuje režisér v rozhovoru pro britský The Guardian tragické chvíle. S Hutchinsovou odletěl vrtulník, Souzu odvezla sanitka. „Věděl jsem, že můžu dýchat, ale nevěděl jsem, co mě čeká, dokud jsem se nedostal do nemocnice.“

Následovalo obviňování, několik trestních řízení a oficiální zpráva, která označila producenty filmu za lhostejné k bezpečnosti zbraní. Baldwin vyplatil rodině Hutchinsové vyrovnání. Její vdovec Matthew Hutchins potvrdil, že všechny strany „věří, že Halynina smrt byla strašná nehoda“.

Během soudního procesu loni v létě bylo obvinění z neúmyslného zabití Baldwina zrušeno, když se ukázalo, že obžaloba špatně nakládala s důkazy.

Obvinění však zůstalo v případě filmové zbrojířky Hannah Gutierrez-Reedové, nyní si odpykává osmnáctiměsíční trest odnětí svobody. Dave Halls, asistent režie filmu Rust, pak přijal dohodu o vině a trestu a byl odsouzen za použití střelné zbraně z nedbalosti.

Zpátky na plac

Ještě než Baldwina zprostili viny, stalo se něco nečekaného: Osmnáct měsíců po smrti kameramanky se film začal znovu natáčet. „Rodina chtěla, aby byl dokončen,“ vysvětluje Souza. „Představa návratu mě odpuzovala, ale pak mě to začalo lákat. A nemohl jsem se smířit s představou, že by to dělal někdo jiný.“

A tak se ocitl zpátky na place filmu Rust a režíroval herce, který ho střelil do ramene. „Byl jsem zmatený, když jsem tam šel. A zmatený, když jsem odcházel. Štáb mě z toho dostal. Moje rodina mě z toho dostala. Emocionálně jsem na tom byl všelijak.“

Po dvou a půl letech od nehody se tedy nyní Rust chystá do amerických kin. Kameramanka Hutchinsová z něj natočila zhruba polovinu scén. Některé ale bylo potřeba nasnímat znovu, protože původní herci už nebyli k dispozici.

„Ženy neuměji točit westerny?“

Souza od začátku trval na tom, aby kameramankou byla žena, proto se s Hutchinsovou seznámil. „Agentury vám předhazují mužské kandidáty, ale já vím, že z Amerického filmového institutu vychází spousta žen. Pak mi někdo řekl: ‚Ženy neumějí točit westerny‘. A já si pomyslel: ‚Jdi do p**ele. Strčím ti ten názor někam a budu se dívat jen po kameramankách.“

A jak to dopadlo se scénou, kterou Baldwin nacvičoval při osudném výstřelu? Souza si byl od začátku obnoveného natáčení jistý, že ji do filmu nezařadí. Snímek přesto vibruje určitými odkazy na nešťastnou událost. Ačkoli tedy není žádným překvapením, že by western měl obsahovat zbraně a přestřelky, některé jeho ozvěny jsou až podivné. Souza si při tom povzdechne: „Ten film je o tom, o čem je: o důsledcích násilí. Je v něm skutečný protizbraňový aspekt.“

Herec Alec Baldwin vzbudil na začátku tohoto roku posměch kvůli nevhodně načasované televizní reality show, která jeho a jeho rodinu ukazovala v extrémním luxusu. List Guardian označil show za „zbytečnou“ a „nechutnou“.

Souza se na ni nedíval. „Myslím, že jsem byl zrovna zaneprázdněn tím, že jsem se ten večer mlátil pánví do obličeje,“ říká ironicky. „S Baldwinem nejsme přátelé. Nemáme žádný vztah.“

Osudný říjnový den se mu nevyhnutelně stále vrací v hlavě. „Přemýšlíte o řetězci událostí, které toho rána začaly. Padalo jedno špatné rozhodnutí za druhým.“ Je něco, co by si jako scenárista a režisér filmu přál změnit? „Mluvíme o motýlím efektu,“ říká. „Přál bych si, abych ten zatracený film nikdy nenapsal.“

Teď je ale snímek konečně venku. A obsahuje několika významných poklon vůči zesnulé Hutchinsové. V závěrečných titulcích je uvedena na druhém místě hned za režisérem: pro kameramana neslýchané a pravděpodobně v rozporu s pravidly cechu. „Jen ať mi o tom nějaký hajzl přijde cokoli říct,“ říká Souza, „já se s ním poperu na ulici!“

Jméno Hutchinsové je dále v titulcích uvedeno v ukrajinštině i v angličtině. „Chtěl jsem to kvůli její matce,“ říká Souza. Věnování doprovází věta, která se pro Hutchinsovou stala mantrou po natočení každého záběru: „Jak to můžeme vylepšit?“

Podle režiséra to bohužel vypadá, že nehoda ke změně bezpečnosti natáčení se zbraněmi příliš nepřispěla. „Lidé říkají, že na to myslí,“ říká Souza. „Ale na place stále obecně převládá pocit, že právě jim se to nikdy nemůže stát.“