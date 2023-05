Russell Crowe bude hostem karlovarského festivalu, vyzradil to na Twitteru

Hvězdou letošního karlovarského festivalu bude pravděpodobně Russell Crowe. Ač to vedení festivalu ještě neoznámilo, herec to prozradil na Twitteru, když mezi svá vystoupení zařadil i Karlovy Vary na 30. června. To je den, kdy zde festival začíná.