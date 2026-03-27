Pan Nikdo je zahraniční agent, rozhodlo Rusko o režisérovi oscarové novinky

Ruské ministerstvo spravedlnosti v pátek zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů Pavla Talankina. Režisér oscarového dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi to bere jako uznání kvality ze strany ruského státu. Film, který vznikl v česko-dánské koprodukci, kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků.
Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi | foto: Bontonfilm

Běžný den na základní škole v ruském Karabeši. Ze snímku Pan Nikdo proti...
Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
12 fotografií

Talankin se podle ruského ministerstva účastnil jako respondent výstupů na platformách provozovaných zahraničními agenty a zahraničními sdělovacími prostředky. Údajně se podílel i na tvorbě zpráv a materiálů zahraničních agentů určených pro širokou veřejnost, napsala ruská státní tisková agentura TASS.

„Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, něco takového zažívám poprvé,“ reagoval v pátek na oznámení úřadů Talankin.

„Na jednu stranu to je nepříjemné, ale na druhou je to vlastně uznání kvality toho filmu. Je to svým způsobem ‚poděkování‘ za Oscara ze strany ruského státu,“ dodal režisér ve vyjádření pro média.

Český oscarový film v Rusku zakázali. Pro negativní postoj ke speciální operaci

Talankin pracoval jako učitel na základní škole v malém ruském městě Karabaš. Po začátku agrese proti Ukrajině v roce 2022 byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu. Tyto aktivity musel dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství.

V roce 2024 s natočenými záběry, včetně těch neoficiálních, z Ruska utekl a vytvořil z nich dokumentární film o militaristické indoktrinaci žáků v ruském vzdělávacím systému. Snímek získal v březnu cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší dokumentární celovečerní film.

Agentura TASS ve čtvrtek uvedla, že soud v Čeljabinsku šíření filmu v Rusku zakázal.

Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA, vyhrála i Jedna bitva za druhou

Rusko zákon o zahraničních agentech přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo a zpřísnilo. Označení zahraniční agent, které má od dob Sovětského svazu hanlivý podtext, obnáší mimo jiné další vládní kontrolu a je považováno za jeden z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu.

Na seznamu zahraničních agentů je řada známých veřejně činných lidí, umělců, novinářů nebo organizací kritických k režimu.

Osoby zařazené na seznam zahraničních agentů čelí v Rusku svazujícím byrokratickým požadavkům a také omezením týkajících se jejich finančních příjmů. Své příspěvky na sociálních sítích a veškeré publikované materiály musí povinně označovat souslovím „zahraniční agent“.

Pan Nikdo je zahraniční agent, rozhodlo Rusko o režisérovi oscarové novinky

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruské ministerstvo spravedlnosti v pátek zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů Pavla Talankina. Režisér oscarového dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi to bere jako uznání...

27. března 2026  18:11

