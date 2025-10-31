Killhouse. Ukrajinská SBU se podílela na filmu o záchraně dcery z okupovaného území

  15:41
Ukrajinský filmový režisér Lubomir Levitski ve spolupráci s ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) natočil film, který je založen na skutečných událostech rusko-ukrajinského konfliktu. Nese název Killhouse a do kin se dostane začátkem příštího roku.

„Film je založen na skutečných událostech první záchranné operace s použitím dronů na světě, kterou provedly ukrajinské speciální jednotky,“ píše k filmu SBU na svém facebookovém profilu. Děj se má odehrávat kolem páru, který se snaží zachránit svou dceru z okupovaného území.

Film byl natočen se skutečnými vojáky, kteří podle SBU nehrají žádnou roli, ale pouze ukazují realitu válečného prostředí.

Tohle je válka. Čeští filmaři vzali „dezoláty“ na Ukrajinu a natáčeli jejich reakce

Na filmu dále spolupracovalo Hlavní ředitelství rozvědky ukrajinského ministerstva obrany a Třetí samostatná útočná brigáda. Premiéra v kinech je naplánována na počátek nadcházejícího roku.

Levitski má na svém kontě už jeden válečný film, v roce 2023 vydal dokument Sleduj mě, který se zabývá příběhem ukrajinského civilisty, jehož ruská armáda zastřelila u Charkova.

Temní mistři i vrchol českého kubismu. Museum Kampa láká na Váchala i Zrzavého

Muzeum Kampa zahájí ve své hlavní budově poslední dvě výstavy tohoto roku. Pro návštěvníky si připravila jedinečnou sbírku významných českých kubistů, zároveň přinese unikátním spojením představitelů...

30. října 2025  15:36

RECENZE: Když se vylepím vedle Fialy a Pekarové. Jak Vládce Grolich dělal kampaň

50 % Premium

Novinový titulek dal název dokumentu Vládce Grolich, který měl včera premiéru na mezinárodním festivalu Ji.hlava. Portrét jihomoravského lidoveckého hejtmana vznikal před loňskými krajskými volbami a...

30. října 2025

