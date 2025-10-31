„Film je založen na skutečných událostech první záchranné operace s použitím dronů na světě, kterou provedly ukrajinské speciální jednotky,“ píše k filmu SBU na svém facebookovém profilu. Děj se má odehrávat kolem páru, který se snaží zachránit svou dceru z okupovaného území.
Film byl natočen se skutečnými vojáky, kteří podle SBU nehrají žádnou roli, ale pouze ukazují realitu válečného prostředí.
Na filmu dále spolupracovalo Hlavní ředitelství rozvědky ukrajinského ministerstva obrany a Třetí samostatná útočná brigáda. Premiéra v kinech je naplánována na počátek nadcházejícího roku.
Levitski má na svém kontě už jeden válečný film, v roce 2023 vydal dokument Sleduj mě, který se zabývá příběhem ukrajinského civilisty, jehož ruská armáda zastřelila u Charkova.