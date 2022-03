Odsuzujeme Putinův útok na Ukrajinu, vzkazují ruští studenti z FAMU

Video, které vzniklo ve spolupráci ruských studentů Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové, na Facebooku publikoval student Katedry scenáristiky a dramaturgie Vadim Kuskov.

„Nejvíc mě šokuje a znechucuje to, že tuhle válku iniciovala země, jejíž jsem občanem. Putin tvrdí,že všichni Ukrajinci jsou nacisti a nepřátelé a musí je zabít, aby osvobodil Ukrajinu. Ale já odmítám vidět všude jen nepřátele a spiknutí. Jsem proti jakýmkoliv fóbiím a pro solidaritu a respekt. Vidím, že spousta Rusů je taky proti válce, ale Putina nezajímá jejich názor,“ uvádí ve videu. „Vím, že život není film a ne všechno musí končit vítězstvím dobra nad zlem, ale teď opravdu a opravdu doufám, že Putin prohraje,“ dodává student filmové fakulty.

Na Facebooku ruští studenti video publikovali s popisem deklarujícím, že jejich původ automaticky neznamená podporu Putinových kroků a že právě proto společně vydávají prohlášení, které sice „nezastaví ruskou armádu“, ale může alespoň vyjádřit podporu Ukrajincům a jejich postoj.

Ve společném prohlášení vystoupila i animátorka Darja Kaščejevová (filmařka byla hostem pořadu Rozstřelu), která v září 2019 získala studentského Oscara za film Dcera. „Byla to smršť pocitů. Stud, odmítání, bolest, vztek, pocit bezmoci a zoufalství,“ popisuje moment, kdy se o útoku poprvé dozvěděla.

Studenti uměleckých oborů ve videu vyjadřují také své obavy z možného neprodloužení víz pro Rusy v EU a nebezpečí, které by takovým v případě návratu do rodné země hrozilo. „Zatím jsme ale tady v ČR a můžeme pomáhat obětem války. Můžeme šířit pravdivé informace a můžeme svobodně svůj nesouhlas s tím, co se děje,“ říká Kaščejevová.

Strach mají studenti i o své přátelé, rodiny a všechny, kteří našli odvahu postavit se Putinovým krokům. „Občas se ozývají hlasy, že je to válka Rusů proti Ukrajině. Není. Moji přátelé nechtějí válku. Je to válka s lidmi, kteří jsou nám nejblíž a se kterými sdílíme kulturu i rodiny,“ zaznívá v sekvenci.

Na video se mimo jiné podíleli: Elvira Dulskaia (FAMU) Efim Groutsky (FAMU), Anastasia Popel, Anna Romanova (DAMU), Varvara Shatunova (FAMU) nebo Anna Belava (FAMU).

Ve středu o půl šesté večer začne ve foyer Nové scény takzvaný Emergency Briefing, který pořádá Činohra Národního divadla. Má vyjádřit solidaritu s Ukrajinou a pomoci ukrajinským umělcům. Sledovat jej bude možné online na Youtube kanálu Činohry ND. Zúčastní se ukrajinistka Lenka Víchová nebo básnířka a překladatelka Marie Iljašenková.