Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů

Slogan mystického krváku zní: „Toto je film, ve kterém ukrajinská čarodějnice pořádně zmlátí Rusy.“
Příběh ukrajinského krváku z loňského roku Čarodějnice: Pomsta, známého také jako Konotopská vědma, začíná u vysloužilé čarodějnice Oleny, která se již dávno svých magických schopností vzdala. Poklidně žila se svým přítelem Andrijem, dokud jí tragicky nezemřel v náručí poté, co jejich rodné město Konotop začala okupovat ruská vojska. Rozlícená Olena proto znovu povolá své síly, aby se okupantům brutálně a neúprosně pomstila.
Producentka Iryna Kosťuková film popisuje jako velmi expresivní – zobrazuje ruské vojáky, jak znásilňují, vraždí a umírají stále grotesknějšími způsoby. „Ale pro ukrajinské diváky nebyl strašidelný. Dívali se na ty vnitřnosti rozstříknuté po Rusech a cítili uspokojení,“ řekla Kosťuková.
Uniformy nepřátelských vojáků, které si oblékli ukrajinští herci, sehnali tvůrci přímo na bitevním poli. „Zajatým vojákům nebo mrtvým vojákům prostě vzali uniformy, vyčistili je a my jsme je používali,“ popsala.
Na některých zůstaly nášivky, jinde byly vyškrtnuté. Po vyprání museli maskéři uniformy opět zamazat, aby vypadaly obnošeně. „Vzít si je na sebe byla pro herce celkem výzva,“ přiznala producentka.
Lidé chtěli pomstu
Že Ukrajince táhnou vlastenecké náměty si Iryna uvědomila v roce 2023, kdy produkovala fantastickou pohádku s názvem Mavka: Lesní píseň. Animovaný film vypráví o mytické lesní nymfě se zelenými vlasy, která stráží ukrajinské lesy.
Přestože pohádka začala vznikat dlouho před ruskou invazí, Ukrajinci si příběh interpretovali jako válečnou vlasteneckou alegorii. Film nakonec vydělal 21 milionů dolarů a stal se nejvýdělečnějším filmem země v historii. Příští rok se dočká hrané verze.
Producentka Kosťuková si nyní všimla, že se nálada veřejnosti mění. „Lidé chtějí pomstu,“ tvrdí. A přesně to také ukrajinským divákům mystický horor pod režií Andrije Kolesnyka nabídl. Na zemi zmítanou válkou získala Čarodějnice nemalý finanční obnos 1,4 milionu dolarů.
Hrdinky temných časů
Film je prvním z chystané série příběhů zasazených do stejného univerza s názvem Hrdinky temných časů. Druhý díl se jménem Hráz nabídne krvavou řežbu plnou zombií, setnutých hlav a vnitřností. Ve vývoji je i třetí film o policistce bojující proti pravicovým neonacistickým upírům.
Právě dokončený snímek Hráz sleduje velitelku ukrajinské jednotky Maru, která objeví tajnou vědeckou laboratoř, v níž se v 50. letech během studené války odehrávaly hrůzné experimenty. Film může podle serveru The Guardian místy působit až kýčovitě kvůli absurdně krvavým popravám a přehnaným vizuálním efektům.
Kosťuková ale doufá, že diváky osloví. Třeba i ty za hranicemi Ukrajiny, kteří se obávají ruské expanze a imperialismu. „Právě tam chce Putin Rusko nyní dovést, zpět k sovětskému imperialistickému myšlení, zpět k SSSR. Bojujeme proti zbytkům takového uvažování a snažíme se z našeho metaforického bunkru zabránit jeho šíření,“ zdůrazňuje ukrajinská producentka.