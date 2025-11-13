Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů

Ukrajinský horor Konotopská vědma líčí příběh pomstychtivé čarodějnice, která nemilosrdně ničí ruské okupanty. Vše v doprovodu teatrálního množství krve a speciálních efektů, tvůrci dokonce kvůli kostýmům svlékli mrtvoly ruských vojáků. Na válkou pustošené Ukrajině je nyní popularita takových brutálních hororových snímků na vzestupu.
Slogan mystického krváku zní: „Toto je film, ve kterém ukrajinská čarodějnice pořádně zmlátí Rusy.“

Příběh ukrajinského krváku z loňského roku Čarodějnice: Pomsta, známého také jako Konotopská vědma, začíná u vysloužilé čarodějnice Oleny, která se již dávno svých magických schopností vzdala. Poklidně žila se svým přítelem Andrijem, dokud jí tragicky nezemřel v náručí poté, co jejich rodné město Konotop začala okupovat ruská vojska. Rozlícená Olena proto znovu povolá své síly, aby se okupantům brutálně a neúprosně pomstila.

Помсти хочеш? 
Шукайте її з 22-го серпня на великих екранах! Фільм-помста «Конотопська відьма» виходить у прокат до Дня Незалежності. Це перша стрічка з майбутньої лінійки жахів FILM.UA, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій.

У центрі сюжету — кривава та жорстока помста прадавньої відьми з Конотопу окупантам, вбивцям її коханого.

У фільмі ви побачите відомих українських акторів: Тетяну Малкову @tannita_malkova, Тараса Цимбалюка @taras.tsymbaliuk, Павла Вишнякова, Олену Хохлаткіну @khokhlatkina, Івана Шарана @ivan.sharan, Ярослава Шахторіна @yaroslav_scha, Артема Сагітова @kumysssalom, Сергія Сосновцева @sasna92 та ін. А також камео акторів-військових: Назара Грабара @nazargrabar, Олександра Печериці @oleksandr_pecheritsya, Володимира Ращука @volodymyr_rashchuk і Даніеля Салема.

Попередження: фільм містить сцени насильницької та мученицької смерті окупантів — встигніть насолодитися на великому екрані. Зло буде покарано!

Чекаємо на прем’єру з 22 серпня 2024.

#помстихочеш
#будетобівраже
#фільмжахівокупантів
#фільмпропомсту
#українськалють
#смертьворогам

29. května 2024 v 10:39, příspěvek archivován: 12. listopadu 2025 v 14:28
VIDEO: Rusové „sestřelili“ ukrajinský dron plechovkou hovězího masa

Producentka Iryna Kosťuková film popisuje jako velmi expresivní – zobrazuje ruské vojáky, jak znásilňují, vraždí a umírají stále grotesknějšími způsoby. „Ale pro ukrajinské diváky nebyl strašidelný. Dívali se na ty vnitřnosti rozstříknuté po Rusech a cítili uspokojení,“ řekla Kosťuková.

Uniformy nepřátelských vojáků, které si oblékli ukrajinští herci, sehnali tvůrci přímo na bitevním poli. „Zajatým vojákům nebo mrtvým vojákům prostě vzali uniformy, vyčistili je a my jsme je používali,“ popsala.

Na některých zůstaly nášivky, jinde byly vyškrtnuté. Po vyprání museli maskéři uniformy opět zamazat, aby vypadaly obnošeně. „Vzít si je na sebe byla pro herce celkem výzva,“ přiznala producentka.

Lidé chtěli pomstu

Že Ukrajince táhnou vlastenecké náměty si Iryna uvědomila v roce 2023, kdy produkovala fantastickou pohádku s názvem Mavka: Lesní píseň. Animovaný film vypráví o mytické lesní nymfě se zelenými vlasy, která stráží ukrajinské lesy.

Přestože pohádka začala vznikat dlouho před ruskou invazí, Ukrajinci si příběh interpretovali jako válečnou vlasteneckou alegorii. Film nakonec vydělal 21 milionů dolarů a stal se nejvýdělečnějším filmem země v historii. Příští rok se dočká hrané verze.

Šílený Maxim. Rusové vypustili přízračné video svého příjezdu do Pokrovska
Ми йдемо далі, бо MAVKA з нами надовго) Ми зніматимемо фентезі кіно про Мавку. Це буде зовсім інша Мавка, але водночас - та сама - справжня. Містична, загадкова, з наших автентичних міфів та давніх вірувань ще до всіх переосмислень; та, що манить в лісове озеро, трохи хижа та химерна, вбрана у вінок і білу сорочку та має ту головну мавчину ознаку вздовж хребта...

В складі творчої групи самі зірки:
Режисерка @katyatsarik , оператор @yurakorol , сценарист @iaroslavvoitseshek , сопродюсерка @eliseeva_live .
Над образами мавок та русалок процюватиме @asmekhina, що створила вже культовий бренд @ttswtrs .

PS друге фото - моє влітку в Карпатах, але то просто совпадєніє)

26. března 2025 v 12:42, příspěvek archivován: 12. listopadu 2025 v 14:30
Producentka Kosťuková si nyní všimla, že se nálada veřejnosti mění. „Lidé chtějí pomstu,“ tvrdí. A přesně to také ukrajinským divákům mystický horor pod režií Andrije Kolesnyka nabídl. Na zemi zmítanou válkou získala Čarodějnice nemalý finanční obnos 1,4 milionu dolarů.

Hrdinky temných časů

Film je prvním z chystané série příběhů zasazených do stejného univerza s názvem Hrdinky temných časů. Druhý díl se jménem Hráz nabídne krvavou řežbu plnou zombií, setnutých hlav a vnitřností. Ve vývoji je i třetí film o policistce bojující proti pravicovým neonacistickým upírům.

Muž dvou tváří: kritika Zelenského sílí. Čím znepokojuje Ukrajinu a Západ

Právě dokončený snímek Hráz sleduje velitelku ukrajinské jednotky Maru, která objeví tajnou vědeckou laboratoř, v níž se v 50. letech během studené války odehrávaly hrůzné experimenty. Film může podle serveru The Guardian místy působit až kýčovitě kvůli absurdně krvavým popravám a přehnaným vizuálním efektům.

Kosťuková ale doufá, že diváky osloví. Třeba i ty za hranicemi Ukrajiny, kteří se obávají ruské expanze a imperialismu. „Právě tam chce Putin Rusko nyní dovést, zpět k sovětskému imperialistickému myšlení, zpět k SSSR. Bojujeme proti zbytkům takového uvažování a snažíme se z našeho metaforického bunkru zabránit jeho šíření,“ zdůrazňuje ukrajinská producentka.

