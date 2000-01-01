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Herec Rudolf Hrušínský mladší v pondělí slaví osmdesátiny. Už víc než dvacet let je spojený s nekonečným seriálem Ulice, kde se od prvního dílu objevuje v roli Vlastimila Peška. Podívejte se, jak šel čas s jeho postavou.
Autor: TV Nova
Rudolf Hrušínský se v Ulici objevil jako Vlastimil Pešek hned od prvního dílu v roce 2005.
Autor: TV Nova
V seriálu se potkal s mnoha hereckými kolegy. Na snímku s Michaelou Badinkovou v roce 2006.
Autor: TV Nova
Rudolf Hrušínský se v celém seriálu objevuje ve stejných kalhotách. Občas ale oblékne i sako, jak ukazuje snímek z roku 2007.
Autor: TV Nova
Původně měl být Pešek mrzout a nepříjemný majitel ústředního domu v Ulici, Rudolf Hrušínský z něj ale vytvořil jednu z nejoblíbenějších postav. Zde na záběru z roku 2008
Autor: TV Nova
Zatímco jeho kolegové jako Jakub Štáfek se změnili k nepoznání, Rudolf Hrušínský se téměř nemění. Snímek z roku 2009
Autor: TV Nova
V roce 2010 se Vlastimil Pešek zasnoubil s Miriam (Hana Maciuchová), ta ale ze svatby couvla.
Autor: TV Nova
Dceru Vlastimila Peška hrála v Ulici Hana Igonda Ševčíková, v roli vnučky se vystřídaly tři herečky. Na snímku z roku 2012 je to Šárka Vaculíková.
Autor: TV Nova
Sám herec své postavě Vlastimila Peška vnukl zálibu rybaření. Hrušínský tento nápad podsunul přímo někdejšímu režisérovi Ulice Dušanovi Kleinovi. Snímek z roku 2013
Autor: TV Nova
Na začátku roku 2014 Vlastimil Pešek pohřbil dceru Kláru, kterou v seriálu hrála Hana Igonda Ševčíková.
Autor: TV Nova
Ve stejném roce si vzal Vlastimil Pešek Amálii v podání Dany Syslové.
Autor: TV Nova
V roce 2015 naposled hrál Rudolf Hrušínský v Ulici pod taktovkou Dušana Kleina, který byl u zrodu seriálu.
Autor: TV Nova
V roce 2016, když si takto vykračovali s holemi v Ulici, bylo Daně Syslové a Rudolfu Hrušínskému 70 let.
Autor: TV Nova
U rybaření zůstal Rudolf Hrušínský i v roce 2017.
Autor: TV Nova
Láska k manželce Amálii vydržela i v roce 2018.
Autor: TV Nova
V roce 2019 přišla na svět pravnučka Klárka.
Autor: TV Nova
V roce 2020 oslavil Rudolf Hrušínský 15 let v roli Vlastimila Peška.
Autor: TV Nova
O rok později si v Ulici zahrál se svou neteří Kristýnou Hrušínskou.
Autor: TV Nova
Rudolf Hrušínský v seriálu Ulice v roce 2022
Autor: TV Nova
Rudolf Hrušínský svou roli často hraje v hospodě u piva. Jako je tomu na snímku z roku 2023.
Autor: TV Nova
Rudolf Hrušínský mladší se tak díky Vlastimilu Peškovi stal jednou ze stálic televize Nova. Snímek z roku 2024
Autor: TV Nova
V roce 2025 převzala roli vnučky Adriany Sandra Nováková.
Autor: TV Nova
I v roce 2026 je Rudolf Hrušínský dál Vlastimilem Peškem. Pravnučku mu hraje Stella Polášková.
Autor: TV Nova