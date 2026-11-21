Rozvážný, málomluvný, občas ironický a jen vzácně se dopouštějící rychlejšího pohybu; takový byl český Maigret, následovník rady Vacátka v baloňáku typu poručíka Columba, kriminalista Kalaš.
Na svět jej přivedl spisovatel Eduard Fiker, ale jeho rozhodující filmovou podobu mu vtiskl Rudolf Hrušínský, který si Kalaše v režii Petra Schulhoffa zahrál v celé slavné trilogii, obsahující ještě tituly Strach a Vrah skrývá tvář.
Projekt Po stopách krve, který měl premiéru v roce 1970, se stal svého času průlomovým díky dosud spíše tabuizované tematice sexuálního násilí na dětech.