Jak si Karel Šíp vybírá hosty? V Rozstřelu promluví i o své nové knize

V těchto dnech vychází kniha nazvaná Do hrobu si to nevemu, kterou Karel Šíp napsal během posledních dvou let postižených koronavirovou pandemií. Říká o ní, že čtenář uvnitř najde nápady, úvahy i zasuté vzpomínky, jež se mu sešly v běhu času.

Řeč bude ale nejen o Šípově nové knize, dojde i na jeho obrazy od Karla Gotta, na moderátorovy herecké zážitky z dětství a nejoblíbenější hosty z pořadu Všechnopárty.

Jak se rozhoduje o hostech ve Všechnopárty? Jak a kdo se do úspěšného pořadu dostane? Odmítají hosté rozhovory? A s jakými hosty to bylo v televizi nejtěžší? Na to vše odpoví Karel Šíp v rozhovoru, který můžete sledovat v úterý od 11:00 na iDNES.cz.