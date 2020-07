Jak se točil Havel? Režisér Slávek Horák bude hostem Rozstřelu

Bude to pět let, co režisér Slávek Horák debutoval filmem Domácí péče. Tentokrát do kin posílá biografický snímek Havel, který sleduje osudy prvního českého prezidenta mezi lety 1968 a 1989. Proč se rozhodl právě pro toto období a jak náročné bylo najít Havlova představitele, prozradí ve středu od 12:30 v Rozstřelu.