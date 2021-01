Chybí mi diváci. Přišel jsem o 135 představení, řekl Donutil v Rozstřelu

Vysněné role jsem nikdy neměl. Vždycky se o to, abych dostal roli, kterou mohu považovat za splnění snu, postaral někdo z dramaturgie divadla, televize, filmu, rozhlasu či dabingu, říká Miroslav Donutil. „Pokud to takto bude pokračovat dál, rád si splním další sny, o kterých jsem ani nesnil,“ dodává.



V dokumentu, který ČT1 odvysílá v sobotu 6. února od 21 hodin, promlouvá Jiřina Bohdalová, Jan Kačer nebo Bolek Polívka. Režisér však připomíná i momenty, kdy se Donutil na jevišti octl ve společnosti hereckých legend, jakými byl například Jiří Sovák.



„Troufám si říct, že nás s Jiřím Sovákem poutalo krásné přátelství. Byť krátké, ale o to intenzivnější. Když jsem ho tehdy pozval do Lucerny, zprvu odmítal. Říkal, že už se na to necítí. Když ale začali diváci tleskat, a ono jich bylo v sále dva a půl tisíce, najednou úplně ožil a choval se jako mladík,“ vzpomíná.

„Byla rozkoš s ním pobýt na jevišti. Když mi pak složil poklonu, stoupla mi slza do oka. Těžce jsem se s tím tehdy vyrovnával. O to víc si toho ale dnes považuju,“ dodává.

Kvůli uzavření divadel a rušení kulturních akcí Miroslav Donutil doposud přišel o 135 představení. „Přítomnost na jevišti a kontakt s divákem je to nejstěžejnější, co může herec zažít. Když se teď s nimi nemůžeme setkávat, je to velmi bolestivé. Jsem z toho nešťastný a těším se, až se vše vrátí knormálu. Těžko ale předvídat, co tento zapeklitý virus může ještě způsobit. Mám vůči němu respekt,“ uvádí.

Agathonikiadisův dokument připomíná i éru, kterou Miroslav Donutil prožil v brněnském Divadle Husa na provázku. Na otázku, zda se někdy přistihl přitom, jak mu úspěch příliš stoupá do hlavy, odpovídá, že asi právě tehdy.

„Je pravda, že jsme byli hodně namyšlení. Moc jsme si považovali, čeho jsme dosáhli, a dokázali jsme to dávat patřičně najevo,“ vzpomíná.

„Tehdy bylo problematičtější dívkám unikat, než je získávat. To ale postupem času vymizelo. Dnes už tomu říkám vzpomínky starého zbrojnoše,“ směje se.



V létě Miroslav Donutil dotočil celovečerní snímek v režii Olma Omerzu, který má vyprávět i o odvrácené stránce virtuálního propojení světa. Sám herec příliš dalšího o ději prozradit nemůže. „Hraju podnikatele, který je velmi úspěšný, vede rodinnou firmu a pak se stane něco zásadního, co je právě základem příběhu,“ vysvětluje. Do kin by měl film vstoupit na podzim letošního roku.