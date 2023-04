Seriál Volha, ale i vztahy v normalizační ČST okomentuje v Rozstřelu televizní historik Kruml

„Velký příběh malého práskače“ přináší nový seriál Volha. Na neděli 23. dubna naplánovala Česká televize už čtvrtý a zároveň předposlední díl. Minisérie ukazuje, jaká atmosféra panovala v Československé televizi v době normalizace a poněkud peprně popisuje i vztahy mezi tehdejšími zaměstnanci.

Televizní historik a mediální analytik Milan Kruml v pondělním Rozstřelu přiblíží, jak moc se tento seriál, ale i jiná díla podobají atmosféře socialistické televize.

Zkusí ale také vysvětlit, jaká taková doba mohla mít nějaká pozitiva, a zda tehdy mohlo (pomine-li se ideologie) něco fungovat systémově lépe než v současnosti.

Kruml divákům poskytne také vhled do dnes tolik diskutované spolupráce s STB. Kdo musel být ve straně? A kolik zaměstnanců tehdejší normalizační televize se nechalo naverbovat ke spolupráci s STB? I na to by měl Kruml poskytnout odpovědi.