Sebevražda 13 bodnými ranami? Filmaři Anety se vracejí k děsivé kauze

Mladá žena zemřela před deseti roky na následky třinácti ran nožem. Závěr vyšetřování tehdy šokoval veřejnost i pozůstalé mladé ženy. Aneta si podle policie smrt způsobila sama.

V boji osamocená matka

Podle autora námětu Petra Konečného nemají dokumentaristé ambici případ za každou cenu přehodnocovat, případně kauzu dostat k soudu.

„V souvislosti s filmem se už několik týdnů hovoří o tom, jestli jsme neměli ambice přijít s nějakým obrovským obratem a musím říct, že to tak úplně není.“

„Nechceme někoho usvědčit, nechceme případ překvalifikovat ze sebevraždy na vraždu. Mně tento případ od začátku fascinoval příběhem Anetiny matky, která je současným systémem viktimizována. Stát, policie, příslušné orgány jí odmítají odpovídat na otázky a je ve svém boji osamocena,“ říká Petr Konečný.

Režisér Jiří Sádek pojal film jako rekonstrukci tragické události. Uprostřed filmového studia nechal postavit kopii bytu, ve kterém k tragédii došlo a fatální scénu, která skončila Anetinou smrtí, nechal zahrát celkem tři trojice herců, aby si divák nemohl přimyslet k jednotlivým postavám konkrétní tvář.

Film podle Sádka není klasickým dokumentem. Sám hovoří o „velkém chirurgickém vizuálním experimentu“. Tematicky se podle něj jedná o „true crime“, tedy snímek z žánru „opravdových zločinů“.

Vedle Anetiny matky vystupují v dokumentu také čtyři expertní znalci z Kanady, Francie, USA a Velké Británie. „Tito zkušení experti pracují s mezinárodními bezpečnostními agenturami, jezdí do válek a řeší forenzní záležitosti.“

Ahmad, Kateřina a nesrovnalosti

Experti v dokumentu částečně zpochybňují výsledky vyšetřování a poukazují na přehmaty, kterých se podle nich policisté dopustili. Aneta Rodová se podle závěrů vyšetřování zabila ráno 20. září 2014 v bytě svých přátel. Vzala do ruky nůž a zasadila si několik ran, z toho minimálně dvě do srdce a další do plic. V bytě s ní byl v tu chvíli podnikatel libanonského původu Ahmad a jeho přítelkyně Kateřina.

Oba tvrdili, že se dívce snažili v sebevraždě zabránit. Kateřina dokonce zavolala záchrannou službu i policii, existují hlasové záznamy obou telefonátů. Vyšetřovatelé došli k závěru, že Aneta spáchala za dramatických okolností sebevraždu v důsledku toxické psychózy, která měla souviset s tím, že požila alkohol a drogy.

Anetina matka však hovoří hned o několika nesrovnalostech, až dokonce v rozporech ve vyšetřování. Jeden ze zahraničních expertů v dokumentu totiž pochybuje o tom, že by množství kokainu a alkoholu, které měla Aneta v době smrti v krvi, k toxické psychóze stačilo. Při opakované pitvě se následně zjistilo, že z těla zmizelo srdce, z něhož by bylo možné zjistit, jak byly vedeny rány nožem, což by potvrdilo či vyvrátilo sebevraždu.

Petr Konečný si nejen na základě toho myslí, že policie neměla zájem celý případ dostatečně objasnit. „Na začátku jsem předpokládal, že se jednalo o šlendrián. Později jsem v tom ale začal vidět snahu zamést věci pod stůl. Když byl totiž případ podruhé otevřený, tak policie postupovala pouze podle toho, na co upozorňovala Anetina maminka. A nebyla tam vůbec snaha ten případ došetřit.“

Nabízí dokument jiné vysvětlení než sebevraždu? Jsou za Anetinu smrt odpovědní Ahmed a Kateřina? Podařilo se filmařům nalézt kontroverzního libanonského podnikatele? A co na celý případ říkají zpětně kriminalisté, kteří se podle Anetiny matky dopustili hned několika západních chyb? I o tom hovořili Jiří Sádek a Petr Konečný v Rozstřelu.