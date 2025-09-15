Mužů, pro něž je smyslem života soukromě, bez účasti jakýchkoliv institucí, šířit svůj genofond.
Proč jste se rozhodla natáčet právě o mužích, kteří poskytují spermie ženám toužícím po dítěti, ovšem soukromě, bez asistence spermobank? A jak jste se o nich vůbec dozvěděla?
Už kdysi před deseti lety jsem narazila na článek o muži, který chtěl prodat svou ledvinu, aby se vyhnul dluhu. Dost mě to zaujalo, říkala jsem si, co všechno jsou asi lidi schopni prodat nebo darovat ze svého těla. Trochu jsem se o to zajímala a narazila jsem na prvního dárce spermatu, který daroval nejen na klinice, ale i napřímo, protože mu připadalo, že oficiální cesta je pro některé páry finančně nedostupná.
Česko je jednou z mála zemí, kde ještě stále existuje anonymní dárcovství spermatu, zatímco např. v zemích Evropské unie už nic takového téměř neexistuje.