Toč tu Jiřinu, furt ji toč! naléhala Helena Růžičková. A režisér Zelenka přání plní

Smích skrze slzy, schopnost odehrát lidský osud v celé jeho emotivní šíři; tak pojmenoval Zdeněk Zelenka podstatu herectví Jiřiny Bohdalové, s níž pracuje už pětatřicet let.
Vzpomenete si na první natáčení s ní?
Nejsem moc pověrčivý, ale komedie Svědkyně s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli byla v roce 1991 mou sedmou samostatnou prací, a jak se potvrdilo, sedmička je opravdu šťastné číslo! Jednak ta komedie byla úspěšná, jednak nastartovala naši spolupráci. A na první natáčecí den si vzpomínám velmi přesně. Trémista nejsem, ale obavy jsem měl. Vždyť jsem měl na place herečku, na kterou jsem jako malý kluk chodil do kina!