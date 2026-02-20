Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová

Čím se právě vám podařilo mezi více než stovkou adeptek na tuto náročnou roli zaujmout režiséra filmu Ondřeje Provazníka?
Nejdříve jsem dlouho vůbec nevěděla – až nedávno po udílení Cen české filmové kritiky mi Ondřej řekl – že mě na castingu viděli a hned věděli, že mě chtějí. Viděli, jak jsem se šla fotit, dost jsem se u toho hrbila, byla jsem prostě taková holčička a trochu mimoň. Což má být i Karolína, kterou ve filmu hraju. Samozřejmě mi říkali, že to bylo pro mou přirozenost před kamerou. Já bych ale osobně řekla, že to bylo kvůli tomu, jak se chovám a vyjadřuju. Mně bylo třináct, stejně jako mělo být jí. Chovala jsem se jak mimoňka, stejně jako ona. Prostě taková puberťačka.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Čím se právě vám podařilo mezi více než stovkou adeptek na tuto náročnou roli zaujmout režiséra filmu Ondřeje Provazníka?
Tipy z televizního programu
Recenze: Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 90 %, Trollové 45 %, Můj příběh 40 %, Prci, prci, prcičky: Školní sraz 40 %, Prezidentka 15 %, Indiana Jones a Království křišťálové lebky 80 %, Hellboy 2: Zlatá armáda 70 %, Válka bohů 50 %, Jack Reacher: Poslední výstřel 60 %, Padesát odstínů svobody 20 %, Predátor: Kořist 75 %, Osm hrozných 65 %, John Wick 2 65 %, Vedlejší účinky 70 %, Zběsilá láska 60 %, Srdce na dlani 50 %, Ben Hur 50 %
Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila
V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...
Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let
Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...
Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood
Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...
Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková
Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...
Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy
Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Apokalypsa či Kmotr. Za snímek Něžné milosti obdržel v 80. letech Oscara za herecký výkon v hlavní roli a...
Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová
Titulem objev loňské sezony se po premiéře filmu Sbormistr může s jistotou pyšnit Kateřina Falbrová. Původně členka Kühnova dětského sboru (KDS) přesvědčila svou autenticitou nejen režiséra filmu...
Drželo nás to v hajpu, popisuje Piškula přípravy epických Proměn ve Státní opeře
Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) přineslo na jeviště Státní opery Ovidiovo mytologické vyprávění v imaginativní scénické interpretaci pro 21. století. V Proměnách našli autoři...
Po boku Lustiga. Česká historička Hájková vyhrála v USA prestižní literární cenu
Česká historička Anna Hájková letos vyhrála prestižní literární cenu National Jewish Book Award v kategorii výzkum o holokaustu za knihu Lidé bez dějin jsou prach: Queer touha a holokaust. Ocenění...
RECENZE: Klidně Čecha, ale muslima! Jak u nás 10 let vyrůstají děti syrských migrantů
Budou z nich inženýři a lékaři, plánovala hrdinka snímku Amiřiny děti, která s potomky a manželem po útěku z válečné Sýrie zakotvila v Česku. Deset let sledovala režisérka Markéta Ekrt Válková, jak...
Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let
Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...
Kdo vytvořil nejlepší komiks? Ceny Muriel po deseti letech opět ovládl Oscar Ed
Devatenáctý ročník komiksových cen Muriel zná své vítěze. V pražském kině Atlas si své ocenění ve čtvrtek převzali tvůrci v celkem osmi soutěžních kategoriích. Slavnostním večerem provázel moderátor...
Sweeney Todd, Běsi i Smrt v Benátkách. Národní divadlo představilo novou sezonu
Návrat režisérů Jana Friče, Ondřeje Havelky či Jana Nebeského rámuje příští sezonu Národního divadla. Naše první scéna totiž prozradila své plány na nadcházející divadelní rok. Diváci se mohou těšit...
Metalový svátek Brutal Assault 2026: program, vstupenky, ubytování
Start 29. ročníku jednoho z největších metalových festivalů v Evropě se pomalu blíží. Hudební festival Brutal Assault proběhne od středy 5. do soboty 8. srpna 2026 v areálu bývalé vojenské pevnosti...
Hojer, Straka a kdo bude další? Nova potvrdila třetí sérii Metody Markovič
Po kanibalu Hojerovi a spartakiádním vrahu Strakovi se filmaři potřetí vrátí k bohaté kariéře kriminalisty Jiřího Markoviče. TV Nova potvrdila vznik další řady oceňovaného seriálu Metody Markovič,...
Film Sbormistr kvůli sporu s Kulínského obětí zpětně přejmenuje hlavní hrdinku
Tvůrci filmu Sbormistr přejmenují hlavní postavu snímku. Reagují tak na pokračující spor s obětí sbormistra Bohumila Kulínského. Výběr jména hlavní postavy čelil od uvedení do kin citelné kritice....
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
RECENZE: Oskar Hes je Romeo. Nejslavnější romance se vlní v rytmu italského popu
Romeo a Julie. Nejslavnější hra dostala novou podobu v pražském Švandově divadle. V titulních rolích se představili Oskar Hes a Aneta Kalertová, což byla od tvůrců skvělá volba. Stejně jako sázka na...
Přiznejme si, že tato doba je šílená, vzkázali U2 a nečekaně vydali nové písně
To, na co hudební fanoušci čekali mnoho let, je tady. Legendární irská kapela U2 vydala nové EP Days of Ash obsahující pět písní a jednu báseň, ve kterých reflektuje dramatické dění současného světa....