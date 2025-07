Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Asi by nevěřil,“ odpovídá Mucha na otázku, co by řeklo jeho třiadvacetileté já, tehdy ještě běžný návštěvník festivalu, na to, kdyby někdo řekl, že jednou povede celý festival. „Na druhou stranu: v těch třiadvaceti máte pocit, že se může stát všechno. Tehdy pro mě bylo podstatné tu vůbec být. Ale asi jsem si troufal,“ vzpomíná na své začátky před třiceti lety.

Letošní ročník festivalu začíná necelé dva měsíce po smrti jeho prezidenta Jiřího Bartošky. „Byl jsem tady ve Varech už na charitativní akci ještě před festivalem a cítil jsem, že to bude jiné. Pořád ho někde vidíte jako za rohem,“ popisuje. „Snad jediná výhoda toho, že už tu není, je, že v kanceláři už nemáme zakouřeno. V těch vedrech se tu pak dá aspoň dýchat,“ dodává v nadsázce.

O poctách, které letos pořadatelé svému šéfovi vzdají, rozhodovali s rozvahou. „Výstava fotografií mezi Thermalem a Grandhotelem Pupp už stojí, v kinech se promítne Teorie tygra a taky unikátní vyprávění Jiřího Bartošky z roku 2001. Chtěli jsme, aby to bylo důstojné. Na pojmenovávání ulic a čestná občanství je ještě čas,“ vysvětluje. „Tohle si musíme říct i s rodinou. Takové věci potřebují čas,“ dodává.

A jak by si podle něj měli návštěvníci festival letos užít, aby tím vzdali Jiřímu Bartoškovi co největší hold? „Maximálně. Chodit do kina, bavit se a být šťastní, že jsou na světě. To by mu udělalo největší radost,“ říká.

Dakota s vlastním bodyguardem

Co letošní hosté? Michael Douglas letos dorazí do Varů sám, prozrazuje Mucha. „Bulvární spekulace o tom, že se chce potkat s Ivanou Gottovou, se nezakládají na pravdě. My o tom nic nevíme,“ odmítá Mucha. „Ale třeba se to ještě změní, kdo ví,“ dodává.

Rodinní příslušníci slavných hostů, co jsou také výraznými osobnostmi světové kinematografie, se tentokrát podle Muchy do Varů nevypraví, jak se třeba v minulosti stalo u Michaela Fassbendera, který doprovázel svou partnerku Alicii Vikander. „Catherine Zeta-Jones nejede, Melanie Griffith také ne. A Peter Sarsgaard přijede sám. Je to veselý a vstřícný člověk, tak to bude super i tak,“ usmívá se (jeho ženou je herečka Maggie Gylenhaal, pozn. red.).

Velká očekávání provází také příjezd Dakoty Johnson. „Patří mezi deset nejžádanějších hollywoodských tváří. Má svého bodyguarda, řešíme větší bezpečnostní opatření, ale náš tým to zvládne,“ uvádí.

A co je v plánu na příští rok, kdy festival vstoupí do svého šedesátého ročníku a zároveň uplyne 80 let od jeho vůbec prvního ročníku? „Jak jste říkala: bude to nabombený,“ slibuje s úsměvem. „Chtěli bychom přivést někoho z těch opravdu velkých hvězd — Stevena Spielberga, Martina Scorseseho… Vedeme s nimi diskuse a říkáme si, že příští rok je opravdu ten pravý, tak uvidíme.“