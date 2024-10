Zemřel „Tarzan“ s pohnutým osudem. Ženu mu zabil jejich syn, toho zastřelili

„Svět přišel o jednoho z nejvýznačnějších mužů, jaké kdy poznal – a já jsem přišla o svého otce,“ napsala.

Elyho Tarzan, který se objevil v seriálu americké televize NBC v letech 1966 až 1968, nebyl jednoslabičně chrochtajícím jedincem vytvořeným spisovatelem Edgarem Rice Burroughsem. Naopak šlo o vzdělaného mladíka, kterého – jak se to tématicky ve filmových cyklech vrací – omrzela civilizace. A návrat do africké džungle, kde vyrůstal, měl být pro něho tím pravým řešením.

Elyho specialitou bylo to, že kaskadérské kousky prováděl většinou sám, což vedlo k četným úrazům, včetně zlomenin. Hraní s divokými zvířaty, zejména šimpanzi či tygry, také nebylo bezpečné.

O tom se mimochodem přesvědčil původně vybraný herec v seriálu Mike Henry. Tento hráč amerického fotbalu totiž neměl rád šimpanze. Při natáčení pilotního dílu mu přidělený lidoop potvrdil, že odpor je vzájemný, a rozbil mu čelist.

Ely nad rolí náhradníka nejprve váhal. Nechtěl, jak pravil médiím, uvíznout do pasti toho, že pak bude za „Tarzana“ označován po zbytek života. To se nakonec stalo, ale ve skutečnosti mu to pomohlo k další mužné roli v Bronzovém muži z poloviny 70. let. Jinak se už objevoval v jen okrajových rolích, například ve Wonder Woman nebo v seriálu Love Boat. Postavy svalnatců v těch hlavních rolích už obsazovali jiní.

Ely se na podzim života pokusil o spisovatelskou dráhu, která skončila u vydání dvou detektivních románů.

Herec Ron Ely byl dvakrát ženatý. První ženu Cathy si vzal v roce 1959 a rozvedli se o dva roky později. S bývalou Miss Florida Valerií Lundeenovou se herec oženil v roce 1984. O pět let později se jim narodil syn Cameron. Kromě něj měli také dvě dcery, Kirsten a Kaitland.

Cameron způsobil v rodině ve svých třiceti tragédii. Před pěti lety zabil svou matku nožem v jejich domě v kalifornské Santa Barbaře. Následně ho zastřelila zasahující policie.

Ely tehdy neúspěšně zpochybnil její obhajobu, že jednala v sebeobraně. Podle něho ani policisty žádnou zbraní neohrožoval.

Cameron trpěl prudkými změnami nálady, které vedly k impulzivní agresivitě. Co rodina nevěděla a co ukázala soudně nařízená pitva, je, že jeho mozek byl postižen již pokročilým degenerativním onemocněním.