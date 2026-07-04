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Rodina Dustina Hoffmana: manželka ho chtěla už jako dítě, syn žil v Česku

Tereza Hrabinová
  6:00
Dustin Hoffman a jeho manželka Lisa na Governors Awards (Los Angeles, 11....

Dustin Hoffman a jeho manželka Lisa na Governors Awards (Los Angeles, 11. listopadu 2017) | foto: AP

Dustin Hoffman a jeho manželka Lisa Hoffmanová v Torontu (8. září 2025)
Dustin Hoffman a jeho syn Jake Hoffman
Jake Hoffman (vlevo) a Samuel Benedict přijeli do Varů s filmem Astma (9....
Jake Hoffman přivezl do Varů svou prvotinu Astma (9. července 2014).
5 fotografií
Americký herec Dustin Hoffman letos na karlovarském festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dvojnásobný držitel Oscara během života vychoval šest dětí ve dvou manželstvích. Kdo jsou ženy, které stály po jeho boku, a čemu se dnes věnují jeho potomci?

Dustin Hoffman patří už několik desetiletí mezi nejuznávanější hollywoodské herce. Zároveň je ale také otcem šesti dětí i dědečkem. O svých vnoučatech téměř nikdy veřejně nemluví. Výjimku udělal v roce 2024, kdy se se dvěma z nich objevil na premiéře filmu Kung Fu Panda 4 po boku své manželky Lisy. Soukromí své rodiny dlouhodobě pečlivě střeží.

ROZHOVARY: Dustin Hoffman byl Bartoškův vysněný host, prozrazují šéfové festivalu

První manželka Anne Byrneová

Dustin Hoffman

  • Datum narození: 8. srpna 1937 v Los Angeles
  • Původ: Pochází z židovské rodiny s kořeny na Ukrajině a v Rumunsku.
  • Oscarové úspěchy: Získal dva Oscary za hlavní role ve filmech Kramerová versus Kramer a Rain Man, dalších pět nominací proměnit nedokázal.
  • Nejslavnější filmy: Absolvent, Motýlek, Malý velký muž, Všichni prezidentovi muži, Tootsie, Smrtící epidemie, Koule, Jak ukrást bizona nebo Město šílenců.
  • Filmový debut: Před kamerou se poprvé objevil v roce 1967 ve filmu Absolvent, který z něj udělal hollywoodskou hvězdu.

V roce 1969 se Dustin Hoffman oženil s baletkou a herečkou Anne Byrneovou. Po svatbě adoptoval její dceru Karinu z předchozího manželství a o rok později se jim narodila společná dcera Jenna.

Jejich vztah poznamenalo hercovo mimořádné pracovní vytížení. Natáčení filmů, jako byly Motýlek nebo Kramerová vs. Kramer, znamenalo dlouhé odloučení a manželé se odcizili. Po jedenácti letech manželství se v roce 1980 rozvedli.

Druhá manželka Lisa

Krátce po rozvodu našel Dustin Hoffman životní partnerku v podnikatelce Lise Gottsegenové. Jejich příběh přitom začal už v jejím dětství. Poprvé se setkali, když bylo Lise deset let a Dustinovi sedmadvacet.

Jejich rodiny se znaly. Hercova matka a Lisina babička byly blízké přítelkyně. Hoffman tehdy děti bavil hrou na klavír a malá Lisa prý své babičce řekla, že si ho jednou vezme.

Osud je znovu svedl dohromady o dvanáct let později na pohřbu jejího dědečka, kdy bylo Lise dvaadvacet let a Dustin právě procházel rozvodem. Už na prvním rande se údajně shodli, že spolu založí velkou rodinu.

Svatbu měli v říjnu 1980 a během následujících let se jim narodily čtyři děti – Jake, Rebecca, Maxwell a Alexandra. Lisa se mezitím prosadila jako úspěšná podnikatelka a návrhářka parfémů a šperků. Přestože oba patří mezi známé osobnosti, své soukromí si pečlivě střeží a i po více než čtyřech desetiletích manželství patří k nejstabilnějším párům Hollywoodu.

Dustin Hoffman a jeho manželka Lisa na Governors Awards (Los Angeles, 11. listopadu 2017)

Karina Hoffmanová (60)

Obvinění ze sexuálního obtěžování

  • V roce 2017 vystoupilo několik žen s vážnými obviněními ze sexuálního obtěžování a napadení, která se měla táhnout napříč hercovou kariérou.
  • Spisovatelka Anna Graham Hunterová popsala, že ji Hoffman jako sedmnáctiletou stážistku v roce 1985 na natáčení televizního filmu Smrt obchodního cestujícího vulgárně obtěžoval a osahával.
  • Herečka Kathryn Rossterová, která s ním hrála na Brodwayi, uvedla, že ji osahával téměř při každém představení v zákulisí.
  • Scenáristka Cori Thomasová, tehdy spolužačka jeho adoptované dcery Kariny, obvinila Hoffmana, že se před ní v roce 1980 obnažil v hotelovém pokoji, když jí bylo pouhých 16 let.
  • Melissa Kesterová a další anonymní žena uvedly, že je herec bez jejich souhlasu nepatřičně osahával na intimních místech během práce na filmu Ishtar.
  • Meryl Streepová už v roce 1979 pro časopis Time vzpomínala, jak ji Hoffman při jejich úplně prvním setkání na konkurzu ke Kramerové vs. Kramer bez ptaní chytil za prsa.
  • Hoffman se v některých případech omluvil s tím, že to neodráží jeho charakter, v jiných případech jeho právníci označili obvinění za lži.

Nejstarší dcera Karina se narodila v březnu 1966 v prvním manželství herečky Anne Byrneové. Byly jí pouhé tři roky, když se matka vdala za slavného herce a Dustin Hoffman Karinu adoptoval. Do roka se rodina rozrostla o druhé dítě.

Dustin Hoffman Karinu vždy vychovával jako vlastní dceru.

Karina navštěvovala prestižní United Nations International School v New Yorku a jako jediná ze všech Hoffmanových šesti dětí se nikdy nevydala do světa filmu ani showbyznysu. Vždy dávala přednost soukromí před životem na očích veřejnosti. V 90. letech se provdala za britského výtvarníka Simona Birkheada, manželství však později skončilo rozvodem.

Hoffman v rozhovoru pro The Washington Post zmínil, že ho vždy Karina seznamovala s aktuálními tanečními trendy.

Jenna Byrneová (55)

Jenna, narozená v říjnu 1970, je Hoffmanovou nejstarší biologickou dcerou.

Na konci 90. let se objevila v několika filmech, například ve snímcích Smrtící epidemie, Píseň pro nevěstu nebo Vrtěti psem. Hereckou kariéru v roce 2001 ukončila a stáhla se z očí veřejnosti.

Podle dostupných informací je od roku 2004 provdaná za Seamuse Culligana a mají spolu dvě děti.

Jake Hoffman (45)

Nejstarší syn Jake se narodil 20. března 1981. Na svět přišel o měsíc dříve a lékaři zpočátku pochybovali, zda přežije, protože měl nedostatečně vyvinuté plíce. Rodiče proto jeho jméno vybrali podle legendárního boxera Jakea LaMotty, kterého považovali za symbol bojovnosti.

Vystudoval film na Newyorské univerzitě a ze všech Hoffmanových dětí se nejvíce vydal ve stopách svého otce. Objevil se například ve filmech Vlk z Wall Street, Až na dřeň nebo Irčan. V roce 2014 debutoval jako režisér a scenárista snímkem Astma, v němž si zahrál i jeho mladší bratr Maxwell. Téhož roku film osobně představil na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. V rozhovoru tehdy uvedl, že netouží po slávě jako jeho otec, ale chce především dělat práci, která ho baví.

V roce 2022 si Jake poprvé zahrál přímo po boku Dustina Hoffmana ve filmu Sam a Kate, kde ztvárnili otce a syna.

Dustin Hoffman a jeho syn Jake Hoffman

Jake Hoffman (vlevo) a Samuel Benedict přijeli do Varů s filmem Astma (9. července 2014).

Rebecca Hoffmanová (43)

Rebecca se narodila v roce 1983. Jako dítě se objevila po boku svého otce ve filmu Hook a později si zahrála také v televizním filmu Figarova svatba. Herectví se ale dále nevěnovala a dlouhodobě žije mimo veřejný život.

Maxwell Geoffrey Hoffman (41)

Černobílé filmy ne

Přestože vyrůstaly v rodině jednoho z nejslavnějších hollywoodských herců, jeho děti podle Hoffmana jeho filmy téměř nesledovaly.

V rozhovoru pro časopis TIME s nadsázkou vzpomínal, že když jim chtěl pustit některý ze svých starších snímků, děti se nejdřív ptaly, jestli je černobílý nebo barevný. Když zjistily, že černobílý, většinou o promítání ztratily zájem.

Maxwell Geoffrey Hoffman se narodil 30. srpna 1984 v Los Angeles. Jako dítě si zahrál společně se sestrou Rebeccou ve fantasy filmu Hook, později se objevil po boku svého otce v komedii Jeho fotr, to je lotr! a zahrál si také ve filmu Astma, režijním debutu svého staršího bratra Jakea.

Jeden semestr studoval režii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (FAMU). Jeho devítiminutový studentský film „Musí být má“ získal ocenění za nejlepší snímek zahraniční sekce na festivalu FAMU Fest. V rozhovorech tehdy zmínil, že ho vedle české kinematografie okouzlila také zasněžená pražská zima, kterou jako rodák z Los Angeles neznal.

Alexandra „Ali“ Hoffmanová (38)

Nejmladší z Hoffmanových dětí, Alexandra Lydia „Ali“ Hoffmanová, se narodila 27. října 1987. Stejně jako někteří její sourozenci si vyzkoušela herectví, když se krátce objevila po boku svého otce ve filmu Půlnoční míle.

Později dala přednost práci v zákulisí filmového průmyslu a podílela se na produkci několika hollywoodských snímků. Veřejnost o ní nejvíce psala v letech 2011 až 2012, kdy tvořila pár s hercem Jonahem Hillem. Jejich první společná dovolená s rodinou Hoffmanových se stala nečekanou inspirací pro komedii Proč právě on?

Dustin Hoffman propukl v pláč, když mu v televizi odhalili jeho předky

Jak později prozradil představitel hlavní role v tomto filmu James Franco, Jonah Hill měl před setkáním s Dustinem Hoffmanem velkou trému a obával se, aby na jeho rodinu neudělal špatný dojem. Historku zaslechl producent Shawn Levy a vznikl podle ní námět filmu.

Po rozchodu s Jonahem Hillem se Ali stáhla z veřejného života. Jen výjimečně doprovází rodiče na filmové akce – například v roce 2017 se s nimi objevila na festivalu v Cannes při premiéře dramatu Meyerowitzovic historky, v němž Dustin Hoffman ztvárnil jednu z hlavních rolí.

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