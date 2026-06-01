Bitva v Jícnu. Pokračování Hry o trůny láká na nejšílenější epizodu v dějinách televize

Na vysokorozpočtový seriál Rod draka se zatím snáší spíše kritika. Pokračování veleoblíbené Hry o trůny (které však její děj o nějakých dvě stě let předchází) zatím nenaplnilo očekávání. Ač je přitom výrazně výpravnější než původní seriál.
Po první sérii (2022), která divákům hlouběji nezasvěceným do propracované historie Martinova světa nabídla zástup vzájemně zaměnitelných blonďatých postav, se Rod draka v druhé řadě (2024) přeci jen nadechl. Lepší práce s hrdiny, větší důraz na dialogy (někdejší chloubu Hry o trůny) ale měly za následek ještě méně akce. Na vině prý byla skutečnost, že HBO zkrátila řadu z deseti na osm dílů. Následkem toho se nedostalo na plánovaný vrchol druhé řady, legendární námořní bitvu v Jícnu.
Rozpaky konce druhé řady by nyní měla zachránit akce. Bitva v Jícnu se podle náznaků dostane na pořad dne hned v úvodu třetí řady.
A tvůrci nešetří superlativy. Producent Rodu draka Ryan Condal se totiž v rozhovoru pro Entertainment Weekly nechal slyšet, že se diváci dočkají „nejšílenější televizní epizody všech dob“.
„Seriál tentokrát začne v rychlosti 60 mil za hodinu. Konečně uvidíme válku, která se chystala dvě sezony. Ryan a jeho tým mne absolutně okouzlili,“ dává producentovi zapravdu Emma D’Arcy, představitelka ústřední neuznané královny Rhaenyry.
Condal přiznává, že trvalo čtyři roky, než se podařilo zrealizovat natáčení této zásadní bitvy. Dlouho si prý nebyl jistý, jestli bude vůbec logisticky možné něco takového natočit. „Vyprávět tento příběh bez bitvy v Jícnu by bylo jako točit Pána prstenů bez bitvy o Helmův žleb,“ uvedl producent v narážce na slavnou bitvu z Tolkienova světa.
Bitva v Jícnu
Jeden z vrcholů střetu mezi „zelenými“ a „černými“ částmi rodu Targaryenů o právo na Železný trůn a vládu v království. Loďstvo krále Aegona, které podpořila essoská Triarchie, se v ní pokusí prolomit námořní blokádu úžiny zvané Jícen držené flotilou Velaryonů. Občanská válka v Západozemí označovaná jako Tanec draků se odehrává 200 let před událostmi samotné Hry o trůny.
„A jestli jsme to měli natočit, museli jsme to udělat pořádně. To znamená lodě, draci a spoustu různých jevišť tohoto střetu současně,“ pokračuje producent, který zároveň potvrdil, že Rod draka by po letošní třetí řadě měla čekat už jen závěrečná čtvrtá.
První díl nové řady uvede HBO Max 21. června.
Diváci se tak budou moci brzy sami přesvědčit, nakolik se v případě tohoto lákadla jedná o tradiční předpremiérové vychvalování, či zda nově natočená bitva dorovná takové televizní momenty, jako byly bitva bastardů, bitva o Zimohrad či patrně nejlépe hodnocená epizoda Hry o trůny nazvaná Tvrdodomov (Hardhome).