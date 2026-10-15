To není Sylvester? Herec z nového Rockyho je k nerozeznání od mladého Stalloneho

Nový snímek není podle tvůrců remakem slavné filmové ságy o nadaném boxerovi z Filadelfie. Vypráví primárně o neuvěřitelném příběhu tehdy neznámého herce Sylvestera Stallona, který se před padesáti lety díky napsání scénáře k prvnímu dílu dnes již ikonické série vyšvihl až do nejvyšších kruhů hollywoodské produkce.
Tak jako tehdy známý akční hrdina dostal dnes příležitost mladý Ippolito, jehož podoba se Stallonem je podle uveřejněného traileru až zarážející.
Představitel mladého Stalloneho před sebou neměl lehký úkol. V první řadě musel nabrat více svalové hmoty, protože sám byl spíše hubenější postavy. Poté začal studovat všechno, co mu mohlo pomoci zachytit ztvárňovaného herce ještě předtím, než se stal hollywoodskou ikonou.
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Jak Stallone k boxerovi a hollywoodské slávě přišel. Do kin míří snímek Já, Rocky
„Snažil jsem se co nejvíc ponořit do celé jeho filmografie. Díval jsem se na jeho filmy, sledoval co nejvíce starých rozhovorů s ním a snažil se vše co nejvíc nasát.“ Osobně se kvůli Stalloneho rozjetému natáčení neměli možnost potkat. Spojili se nicméně alespoň pomocí online hovoru.
„Byl velmi vstřícný a velkorysý, vyprávěl mi, jak to tehdy bylo a jak byl na vše skutečně sám. Hodně věcí tehdy stálo proti němu a velmi málo lidí bylo na jeho straně. Měl ale tu sílu a vytrvalost pokračovat dál. Slyšet ho o tom mluvit pro mě bylo nesmírně inspirativní. Zároveň pro mě bylo neuvěřitelné mluvit s člověkem, jehož práce mě celý život ovlivňuje a inspiruje," vzpomíná Ippolito na zkušenost s hercem.
Téměř nerozeznatelný výsledek je podle slov režiséra Farrellyho nejlépe znatelný ve chvíli, kdy Já, Rocky začne rekonstruovat samotné natáčení legendárního filmu z roku 1976. Tvůrci se rozhodli některé ikonické záběry vytvořit do nejmenšího detailu stejně. Po prvních projekcích mezi zmatenými diváky dokonce vyvstala otázka, kolik z použitých záběrů pochází ze skutečného filmu se Stallonem.
„Nechtěli jsme Rockyho natočit znovu. To totiž nejde! Chtěli jsme ukázat, co všechno vedlo k tomu, že Rocky vznikl. Natočili jsme záběry, které jsou identické se záběry v Rockym. Nebudete schopni poznat rozdíl,“ uvedl Farrelly.
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Sylvester Stallone těžce nesl svou nezaměstnanost, styděl se před dětmi
„Stalloneho příběh neuvěřitelným způsobem kopíruje příběh Rockyho. A dokonce bych řekl, že Sylvester to měl ještě těžší. Rocky měl na začátku alespoň práci. Stallone byl bezdomovec a žil na ulici. Všichni pořád mluví o Rockym, ale ve skutečnosti to byl Stallone, kdo se nikdy nevzdal. A právě to na tomhle filmu miluji. Konečně se mu dostává uznání, které si zaslouží,“ dodal režisér.
Možnost porovnat slavného herce s jeho mladší kopií budou moci diváci českých kin od 19. listopadu.