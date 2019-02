VIDEO: Hlásí se Rocketman, životní příběh Eltona Johna včetně písní

16:49 , aktualizováno 16:49

Původně tvůrci uvažovali, že by do role Eltona Johna obsadili Justina Timberlaka, Jamese McAvoye nebo Daniela Radcliffa, ale nakonec se ve snímku Rocketman objeví Taron Egerton známý z filmů Kingsman: Tajná služba či Orel Eddie. Příběh hudební legendy půjde do tuzemských kin 30. května.