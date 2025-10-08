Už mi neposílejte AI videa mého mrtvého otce, žádá dcera Robina Williamse

Autor:
  17:34
Zelda Williamsová, dcera slavného herce a komika Robina Williamse, se ostře vymezila proti fanouškům. Ve svém instagramovém příběhu je vyzvala, aby jí přestali posílat videa otce generovaná umělou inteligencí. „Prosím, pokud v sobě máte trochu slušnosti, přestaňte to dělat jemu, mně, vlastně všem - tečka. Je to hloupé, je to ztráta času a energie a věřte mi, že to NENÍ to, co by on chtěl,“ uvedla doslova.
Robin Williams a jeho dcera Zelda (Los Angeles, 13. listopadu 2011)

Robin Williams a jeho dcera Zelda (Los Angeles, 13. listopadu 2011) | foto: AP

Robin Williams ve filmu Svět podle Garpa (1982)
Robin Williams ve své poslední roli ve filmu Bulvár (2014)
Robin Williams v roce 2005
Robin Williams ve filmu Jumaji (1995)
13 fotografií

„Sledovat to, jak se odkaz skutečných lidí zredukuje na ‚tohle se jim podobá a zní to jako oni, takže to stačí‘, jen proto, aby se mohla šířit hrozná tiktoková břečka, je k zešílení,“ dodala režisérka na svém Instagramu. „Pokud se mě jen snažíte provokovat, viděla jsem už mnohem horší věci. Vydržím to a půjdu dál,“ pokračovala.

Zelda Williamsová dále odmítla myšlenku, že by lidé generující AI obsah, tvořili nějaké umění. Podle ní jen přetvářejí lidské životy, umění a hudbu v přehnaně zpracovanou, kýčovitou směs. A pak ji nutí lidem jen proto, aby dostali like. Tohle jednání označila za „odporné“.

Williamsova dcera opustila sociální sítě, chodily jí fotky otcova těla

Režisérka také odmítla, že by umělá inteligence byla budoucnost, jak dnes zní ve veřejném prostoru. „A pro lásku boží, přestaňte tomu říkat ‚budoucnost‘, AI jen špatně recykluje a opakuje minulost, aby mohla být znovu konzumována.“

Nejedná se o první příspěvky Zeldy Williamsové ohledně obsahu tvořeného umělou inteligencí. Už v roce 2023 podle týdeníku Variety označila obsah jejího otce vytvořený AI jako „znepokojivý“. Tehdy na Instagramu také uvedla, že je již mnoho let svědkem toho, jak lidé chtějí modely umělé inteligence trénovat proto, aby vytvořili digitální kopii slavné osobnosti. Podle ní je to však problematické v tom, že dotyční už nemohou dát souhlas – jako třeba právě její otec.

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

„Tyto reprodukce jsou v lepším případě chabou napodobeninou výjimečných lidí, v horším případě pak strašlivým Frankensteinovým monstrem poskládaným z nejhorších částí všeho, čím tento průmysl je,“ doplnila.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

KVÍZ: Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?

Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Michal Viewegh napsal novou knihu. Bude se v ní laškovat i skalpovat

Spisovatel Michal Viewegh po roce vydává novou knihu. Autor více než tří desítek titulů v románu Laškování a skalpování vypráví o jednom společném výletu dvou manželských párů na jižní Moravu, který...

8. října 2025  16:34

RECENZE: Channing Tatum skončil coby Nepolapitelný v sentimentální historce

50 % Premium

Channing Tatum podává ve filmu Nepolapitelný jeden z nejlepších výkonů své kariéry, píší hollywoodské recenze. A pokud jako lákadlo nestačí ani Kirsten Dunstová coby hrdinova láska či Peter Dinklage...

8. října 2025

Zahrajeme vám za domem. Chinaski slibují letní turné po všech českých regionech

Kapela Chinaski se v roce 2026 vydá na turné s příznačným názvem Open air léto. Bude čítat osmnáct koncertů v kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků a letních kin. Potrvá do září a...

8. října 2025  13:01

Ztratil se pes a potom i soška Oscara. Co jste nevěděli o Obchodu na korze

Navždy se zapsal do československé historie jako první film, který získal prestižního Oscara. Obchod na korze proslavil nejen své tvůrce Jána Kadára a Elmara Klose, ale i herce v hlavní roli. Ale...

8. října 2025  12:19

Největší koncert kariéry. Mirai se chystají v roce 2027 ztéci stadion v Edenu

Kapela Mirai se chystá do Edenu. Dosud největší koncert v dosavadní kariéře a také v historii samotného stadionu odehraje 12. června 2027. Na přelomu letošního října a listopadu pak skupina vydá...

8. října 2025  11:50

Stěna radosti. Existuje Zeď nářků, tak jsme chtěli něco jiného, popisuje Tereza Maxová

Na pražském Designbloku vznikla devítimetrová interaktivní instalace Wall of Joy. Návštěvníci si zde mohou vyrobit vlastní otisk radosti a pomoci tak dětem prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.

8. října 2025  10:29

Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří s Tour 2025 do Plzně, Ostravy a Zlína

Populární dvojice Jiří Krhut a Štěpán Kozub vyjíždí po vydání druhého alba s názvem Přeježděný vztah na Tour 2025 po koutech České republiky. Koncem listopadu a začátkem prosince zavítají do Plzně a...

8. října 2025  9:25

RECENZE: Jiný by jim ruku nepodal. Jak Jiří Markovič rozpovídal Straku a další vrahy

70 % Premium

Dobré zboží se sice prodává samo, ale Nova našla nosný způsob, jak jeho odbyt ještě podpořit. Mezi hrané příběhy Metoda Markovič: Hojer a Metoda Markovič: Straka totiž zasadila čtyřdílnou...

8. října 2025

Mistře, to jsem netušila, jaké jste prase! Hugo Haas byl králem večírků i orgií

Premium

Jeho život byl jako mince – z jedné strany lesk a sláva, z té druhé nejisté živobytí a boj o holý život. Hugo Haas měl mimořádný talent, herecky byl o generaci napřed a ve 30. letech jeho hvězda...

7. října 2025

GLOSA: Jak jsme se slavnou deskou OK Computer poprvé nahlédli do 21. století

Tak nějak se mi po letech dostala do ruky deska OK Computer od britských Radiohead. Ani moc nevím proč, patrně to má podvědomou souvislost s tím, že kapela nedávno přerušila sedmileté mlčení a...

7. října 2025  16:10

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 146 volných pozic

Digitálně odzbrojen. Amazon odstranil pistole z plakátů s Jamesem Bondem

Amazon Prime Video musel po vlně kritiky stáhnout nové vizuály k filmům o Jamesi Bondovi, které se objevily na jeho britských stránkách. Fanoušci si totiž všimli, že slavný agent 007 byl na některých...

7. října 2025  15:09

Inspirace, nebo plagiát? Na Taylor Swift se snáší kritika ohledně většiny nových písní

Podle očekávání láme Taylor Swift albem The Life of a Showgirl prodejní rekordy a vše nasvědčuje tomu, že vydala nejprodávanější desku roku. Tábory swifties spokojeně předou, ovšem zaznívají i hlasy,...

7. října 2025  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.