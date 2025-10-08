Už mi neposílejte AI videa mého mrtvého otce, žádá dcera Robina Williamse

„Sledovat to, jak se odkaz skutečných lidí zredukuje na ‚tohle se jim podobá a zní to jako oni, takže to stačí‘, jen proto, aby se mohla šířit hrozná tiktoková břečka, je k zešílení,“ dodala režisérka na svém Instagramu. „Pokud se mě jen snažíte provokovat, viděla jsem už mnohem horší věci. Vydržím to a půjdu dál,“ pokračovala.
Zelda Williamsová dále odmítla myšlenku, že by lidé generující AI obsah, tvořili nějaké umění. Podle ní jen přetvářejí lidské životy, umění a hudbu v přehnaně zpracovanou, kýčovitou směs. A pak ji nutí lidem jen proto, aby dostali like. Tohle jednání označila za „odporné“.
Režisérka také odmítla, že by umělá inteligence byla budoucnost, jak dnes zní ve veřejném prostoru. „A pro lásku boží, přestaňte tomu říkat ‚budoucnost‘, AI jen špatně recykluje a opakuje minulost, aby mohla být znovu konzumována.“
Nejedná se o první příspěvky Zeldy Williamsové ohledně obsahu tvořeného umělou inteligencí. Už v roce 2023 podle týdeníku Variety označila obsah jejího otce vytvořený AI jako „znepokojivý“. Tehdy na Instagramu také uvedla, že je již mnoho let svědkem toho, jak lidé chtějí modely umělé inteligence trénovat proto, aby vytvořili digitální kopii slavné osobnosti. Podle ní je to však problematické v tom, že dotyční už nemohou dát souhlas – jako třeba právě její otec.
„Tyto reprodukce jsou v lepším případě chabou napodobeninou výjimečných lidí, v horším případě pak strašlivým Frankensteinovým monstrem poskládaným z nejhorších částí všeho, čím tento průmysl je,“ doplnila.