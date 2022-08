Sedláček: Vešel jsem a ozvalo se „Zemanovská svině“. Připomnělo mi to 50. léta

Během uplynulých měsíců jste měl premiéru dvou filmů, které nemůžou být odlišnější – v dubnu thriller Promlčeno a teď do kin vstoupila romantická komedie Řekni to psem. Natáčení Promlčeno bylo pozastaveno kvůli covidu, Řekni to psem jste točili loni v létě...

Ano, máme tu teď po covidu vlak českých filmů čekajících na premiéru. Hromadí se... Jejich množství samo o sobě ukazuje dost zásadní věc: Na třetinu se nedá koukat a dvě třetiny jsou jiná forma záchodového papíru. Ve chvíli, kdy se na vás řítí jeden až dva nové filmy týdně, si uvědomíte, jaká bída ta nadprodukce českého filmu je.

Nakonec i ten Masaryk se zbláznil a začal jezdit na koni, aby měl lid „císařpána“. Lidi zřejmě chtějí ty krále.