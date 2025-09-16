Zemřel Robert Redford, slavnému herci bylo 89 let

  14:11
Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který spoluzaložil festival Sundance, bylo 89 let. Informaci přinesl web amerického deníku The New York Times.

Díky rolím charismatických „hezounů“ si Robert Redford vysloužil přezdívku „zlatý hoch Hollywoodu“, ač k typickým hollywoodským hercům nikdy nepatřil. V roce 1978 stál u zrodu festivalu nezávislého filmu, nazvaného Sundance Film Festival. Krátce nato založil, již jako režisér a producent, institut podporující začínající filmaře. Kromě toho proslul tento modrooký blonďák s irskými předky jako ochránce přírody a indiánů.

Filmový festival, pořádaný dodnes v Utahu, dostal jméno podle jedné z Redfordových nejslavnějších rolí, kterou vytvořil po boku svého pozdějšího dlouholetého přítele Paula Newmana ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid. Festival měl původně přivést pozornost k regionálním „nehollywoodským“ filmařům, dnes je největší přehlídkou nezávislého filmu v USA. Své průlomové snímky na něm uvedli režiséři Steven Soderbergh, Jim Jarmusch či Quentin Tarantino.

Sám Redford, držitel dvou Oscarů (za režii a celoživotní dílo), si cestu na filmové výsluní musel tvrdě vyšlapat. „Hezká tvář, sportovní postava, obrovský talent a okouzlující úsměv nestačily, naopak hezká tvář mu byla spíš na obtíž,“ říkal americký režisér Sydney Pollack, jehož dvorním hercem se Redford v 70. letech stal. Natočili spolu politický thriller Tři dny Kondora (1975) či filmy Jeremiah Johnson (1972), Takoví jsme byli (1973; s Barbrou Streisandovou), Elektrický jezdec (1979) nebo Vzpomínky na Afriku (1985; s Meryl Streepovou).

Charles Robert Redford se narodil 18. srpna 1936 v kalifornské Santa Monice v rodině mlékaře a účetního. Na střední škole vynikal ve sportu a získal tak baseballové stipendium na Coloradské univerzitě, kde ale vydržel jen rok. Po smrti své matky začal pít a o stipendium přišel (v roce 1983 mu Coloradská univerzita udělila čestný doktorát). Když Redford vydělal nějaké peníze, vydal se do Evropy - do Paříže a Florencie, kde krátce navštěvoval kurzy malířství.

Robert Redford (1975)
Robert Redford (Benátky, 1. září 2017)
Robert Redford a Barbra Streisandová ve filmu Takoví jsme byli (1973)
Jane Fondová a Robert Redford ve filmu Elektrický jezdec z roku 1979
Robert Redford a Jane Fondová (Benátky, 1. září 2017)
V roce 1958 se vrátil do USA, kde se týž rok oženil s historičkou a ekologickou aktivistkou Lolou Van Wagenenovou, s níž měl čtyři děti (jedno z nich zemřelo jako dvouměsíční). Manželé se rozvedli v roce 1985. Jejich dcera Amy (45) je rovněž herečka, režisérka a producentka. Od roku 2009 byl Redford ženatý s německou umělkyní Sibylle Szaggarsovou. Těšil se také z role sedminásobného dědečka.

Pro herectví se Redford rozhodl, když navštěvoval newyorský Prattův institut a od roku 1959 Americkou akademii dramatických umění. V témže roce debutoval rolí basketbalisty ve hře Dlouhá historka na Broadwayi, kde mu pak velký úspěch přineslo účinkování v komedii Neila Simona Bosé nohy v parku (1963); roli si v roce 1967 zopakoval i ve filmu, kde mu partnerkou byla Jane Fondová. V první polovině 60. let Redford hostoval i v televizních seriálech.

Přelomem v jeho kariéře byl komediální western Butch Cassidy a Sundance Kid (1969). Role sympatického bandity Redfordovi uvolnila ruce, mohl si vybírat role. S Paulem Newmanem vytvořil nezapomenutelnou dvojici i v Podrazu (1973), který mu vynesl jedinou hereckou nominaci na Oscara. K dalším Redfordovým snímkům patří politicky laděná dramata Všichni prezidentovi muži (1976) či Kandidát (1972), nebo psychologické drama z vězeňského prostředí Brubaker (1980).

Počátkem 80. let Redford usedl na režisérskou židli a již jeho první počin v této nové roli znamenal úspěch. Komorní příběh Obyčejní lidé totiž získal čtyři Oscary, včetně sošek nejprestižnějších - za nejlepší film a nejlepší režii. Oscarovou nominaci v těchto dvou kategoriích Redfordovi vynesly také Otázky a odpovědi (1994), za romanticky laděné drama Zaříkávač koní (1998; s Kristin Scott Thomasovou) byl pak jako režisér nominován na Zlatý Glóbus.

V posledních letech se objevil ve válečném dramatu Hrdinové a zbabělci (2007) či ve snímku Pravidla mlčení (2012), oba také režíroval. Až na dno svých fyzických sil si prý Redford sáhl při natáčení filmu o trosečníkovi s názvem Vše je ztraceno z roku 2013. Z jeho tvůrčí dílny pochází také historické drama Konspirátor o atentátu na Abrahama Lincolna. Jako producent je Redford podepsán i pod celou řadou nezávislých a dokumentárních filmů.

V roce 2005 byl herec a režisér hostem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu.

Konec s filmováním ohlásil Redford již v listopadu 2016 s tím, že chce ještě dokončit dva poslední filmové projekty. „Hraním ve filmech začínám být unaven. Jsem netrpělivý člověk a je pro mě těžké vysedávat a točit záběr za záběrem,“ řekl tehdy Redford médiím.

