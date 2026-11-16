„Kdybych to zkusil teď, asi by mi to moc nešlo,“ vyjádřil se Pattinson v roce 2010 v rozhovoru pro BBC. V té době ještě nevěřil, že by agenta s povolením zabíjet zvládl důstojně ztvárnit. Od té doby uběhlo 16 let a herec, kterého diváci znají například z filmů jako Batman, Odyssea, Tenet či série Stmívání, o roli přece jen v napínavém konkurzu zabojoval. A uspěl.
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Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem
V jiném rozhovoru z roku 2012 přitom upřesnil, že by si legendární postavu agenta zahrát chtěl, ale „až tak za 20 let“. „Nebylo by nic horšího než něco jako: ‚Pojďme najít nějakého mladého Bonda!‘ To by byl ten nejhorší nápad na světě. Bylo by směšné předělat tu postavu na nějakého mladého snoba,“ mínil tehdy 26letý Pattinson.
Do role musel postupně dozrát, sám přiznal, že se jedná o jednu z nejlegendárnějších rolí ve světě filmu. „Dostat důvěru jako nový 007 je pro mne celoživotní čest,“ uvedl Pattinson poté, co bylo jeho jméno v souvislosti s návazností na předchůdce Daniela Craiga oficiálně potvrzeno.
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Upír, netopýr a nyní agent 007. Jak se formovala hvězda Roberta Pattinsona
Slavnou sérii čeká restart pod novými producenty i novým režisérem, nejspíše i proto rozhodnutí padlo tentokráte na známou tvář. Všichni dosavadní představitelé Bonda byli v časech prvního filmu naopak málo známými herci. Pattinson má za sebou řadu filmových úspěchů a řadí se mezi největší současné hvězdy. Jenom letos jej filmoví fanoušci mohli vidět ve velkofilmu Odyssea, kam jej uznávaný režisér Christopher Nolan obsadil do role hlavního záporáka Antinoose, po boku Zendayi pak zaujal ve filmu Drama.
Pattinson se narodil 13. května 1986 v Londýně. K hraní se poprvé dostal kolem 15 let, kdy se předvedl v amatérských divadelních hrách. Jeho první filmovou příležitostí byl koprodukční film Království prstenu (2004), který volně zpracovával severskou legendu Edda. V roce 2008 přišel první díl Twilight ságy: Stmívání, která odstartovala kariéru plnou úspěchů. Tvůrcům nového Bonda vyjádřil vděčnost. „Říci, že se mi touto rolí splnil sen, je slabé slovo,“ dodal 40letý herec k nové výzvě.