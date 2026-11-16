Upír, netopýr a nyní agent 007. Jak se formovala hvězda Roberta Pattinsona

Pattinson se narodil 13. května 1986 v Londýně. V dospívání se věnoval sportu a rovněž ho přitahovala hudba - hrál na kytaru a klávesy. Kdysi přiznal, že odmalička snil o kariéře rappera jako jeho velký vzor Eminem, kterým byl prý doslova posedlý. Určitou dobu také dělal modeling a od roku 2013 byl tváří parfému Dior Homme.
K hraní se poprvé dostal kolem 15 let, kdy hrál v amatérských divadelních hrách. Jeho první filmovou příležitostí byl koprodukční film Království prstenu (2004), který volně zpracovával severskou legendu Edda.
|
Přišel poslední a zaujal. K roli agenta 007 má nyní nejblíž Robert Pattinson
Poté se mihl ve filmu Jarmark marnosti vedle Reese Witherspoonové a hrál i mladého čaroděje Cedrica Diggoryho v komerčních trhácích Harry Potter a Ohnivý pohár a Harry Potter a Fénixův řád.
A v roce 2008 přišel první díl Twilight ságy: Stmívání. Později hrál v pokračováních Nový měsíc, Zatmění a Rozbřesk 1 a 2. Pět filmů této série z let 2008 až 2012 vydělalo celosvětově přes 3,3 miliardy dolarů.
Kromě velkých hollywoodských produkcí se však věnuje také nezávislé kinematografii. Podle kritiků Pattinson udělal velký dojem například s krimi Dobrý časy (2017), v níž ztvárnil hlavní roli a která byla uvedena v Cannes.
Vypráví o bratrech, kteří se neúspěšně pokusili vyloupit banku, pomalejší z nich skončil v cele a Pattinsonův hrdina pro něj musí sehnat peníze na kauci - během jediné noci a za každou cenu. Někteří recenzenti o filmu s nadsázkou psali jako o gangsterském Rain Manovi.
|
Kdo byl nejlepší Bond? Připomeňte si všechny herce, kteří hráli agenta 007
Kritiky zaujal i ve filmech Maják (2019) Roberta Eggerse nebo Mickey 17 (2025) režiséra Pong Čun-hoa a Pattinsona si vybraly i takové režisérské legendy jako David Cronenberg (film Cosmopolis), Werner Herzog (Královna pouště) nebo Christopher Nolan (filmy Tenet a Odyssea).
V roce 2018 obdržel Cenu prezidenta karlovarského festivalu, kterou mu předal na závěrečném ceremoniálu festivalu Jiří Bartoška. Na festivalu Pattinson představil futuristický western Cesta z roku 2014, kde si zahrál po boku Guye Pearce.
Pattinson, jehož velkým vzorem byl francouzský herec Jean-Paul Belmondo, je rovněž zakladatelem produkční společnosti Icki Eneo Arlo a jako zpěvák se podílel na několika filmových soundtracích. Angažuje se v charitativní činnosti a podporuje například organizaci GO Campaign, která se věnuje pomoci sirotkům a ohroženým dětem v USA.
|
Kdo bude nový Bond? Herci z nejužšího výběru už mají za sebou finální casting
Média Pattinsona označují za sexsymbol a je často uváděn mezi nejatraktivnějšími herci světa. Časopis People ho v letech 2008 a 2009 zařadil na svůj seznam nejvíce sexy mužů. S anglickou modelkou a herečkou Suki Waterhouseovou přivítali v roce 2024 na světě dceru.