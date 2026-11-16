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Upír, netopýr a nyní agent 007. Jak se formovala hvězda Roberta Pattinsona

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  18:24
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Robert Pattinson zdraví fanoušky na závěrečném červeném koberci MFF Karlovy...

Robert Pattinson zdraví fanoušky na závěrečném červeném koberci MFF Karlovy Vary (7. července 2018). | foto:  Dan Materna, MAFRA

Z filmu Stmívání: Rozbřesk - 2. část
Britský herec Robert Pattinson v roli Batmana
Cedric Diggory - Postava Cedrica Diggoryho se objevuje až ve čtvrtém díle...
Robert Pattinson ve filmu Odyssea (2026)
21 fotografií
Britský herec Robert Pattinson (40) se proslavil zejména jako Edward Cullen v upírské Twilight, Česku známé jako Stmívání, podle stejnojmenného románu Stephenie Meyerové. Památná a tragická je též jeho role ve 4. dílu Harryho Pottera. V posledních letech zaujal zejména v roce 2022 titulní rolí komiksového hrdiny Batman od společnosti DC Comics. Nyní Pattinsona čeká nová výzva. Po Danielu Craigovi převezme roli agenta Jeho Veličenstva Jamese Bonda.

Pattinson se narodil 13. května 1986 v Londýně. V dospívání se věnoval sportu a rovněž ho přitahovala hudba - hrál na kytaru a klávesy. Kdysi přiznal, že odmalička snil o kariéře rappera jako jeho velký vzor Eminem, kterým byl prý doslova posedlý. Určitou dobu také dělal modeling a od roku 2013 byl tváří parfému Dior Homme.

K hraní se poprvé dostal kolem 15 let, kdy hrál v amatérských divadelních hrách. Jeho první filmovou příležitostí byl koprodukční film Království prstenu (2004), který volně zpracovával severskou legendu Edda.

Přišel poslední a zaujal. K roli agenta 007 má nyní nejblíž Robert Pattinson

Poté se mihl ve filmu Jarmark marnosti vedle Reese Witherspoonové a hrál i mladého čaroděje Cedrica Diggoryho v komerčních trhácích Harry Potter a Ohnivý pohár a Harry Potter a Fénixův řád.

A v roce 2008 přišel první díl Twilight ságy: Stmívání. Později hrál v pokračováních Nový měsíc, Zatmění a Rozbřesk 1 a 2. Pět filmů této série z let 2008 až 2012 vydělalo celosvětově přes 3,3 miliardy dolarů.

Z filmu Stmívání: Rozbřesk - 2. část

Kromě velkých hollywoodských produkcí se však věnuje také nezávislé kinematografii. Podle kritiků Pattinson udělal velký dojem například s krimi Dobrý časy (2017), v níž ztvárnil hlavní roli a která byla uvedena v Cannes.

Vypráví o bratrech, kteří se neúspěšně pokusili vyloupit banku, pomalejší z nich skončil v cele a Pattinsonův hrdina pro něj musí sehnat peníze na kauci - během jediné noci a za každou cenu. Někteří recenzenti o filmu s nadsázkou psali jako o gangsterském Rain Manovi.

Kdo byl nejlepší Bond? Připomeňte si všechny herce, kteří hráli agenta 007

Kritiky zaujal i ve filmech Maják (2019) Roberta Eggerse nebo Mickey 17 (2025) režiséra Pong Čun-hoa a Pattinsona si vybraly i takové režisérské legendy jako David Cronenberg (film Cosmopolis), Werner Herzog (Královna pouště) nebo Christopher Nolan (filmy Tenet a Odyssea).

V roce 2018 obdržel Cenu prezidenta karlovarského festivalu, kterou mu předal na závěrečném ceremoniálu festivalu Jiří Bartoška. Na festivalu Pattinson představil futuristický western Cesta z roku 2014, kde si zahrál po boku Guye Pearce.

Robert Pattinson a Jaromír Hanzlík (Karlovy Vary, 7. července 2018)

Pattinson, jehož velkým vzorem byl francouzský herec Jean-Paul Belmondo, je rovněž zakladatelem produkční společnosti Icki Eneo Arlo a jako zpěvák se podílel na několika filmových soundtracích. Angažuje se v charitativní činnosti a podporuje například organizaci GO Campaign, která se věnuje pomoci sirotkům a ohroženým dětem v USA.

Kdo bude nový Bond? Herci z nejužšího výběru už mají za sebou finální casting

Média Pattinsona označují za sexsymbol a je často uváděn mezi nejatraktivnějšími herci světa. Časopis People ho v letech 2008 a 2009 zařadil na svůj seznam nejvíce sexy mužů. S anglickou modelkou a herečkou Suki Waterhouseovou přivítali v roce 2024 na světě dceru.

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