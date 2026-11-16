Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem

Robert Pattinson se stane teprve sedmým hercem, který ztvární ikonickou roli britského agenta 007. Producenti zprávu oznámili na sociálních sítích, když zde v pondělí odpoledne zveřejnili krátké video. V něm se za tónů ikonické znělky zjeví Robert Pattinson poprvé ve své nové roli: v černém obleku a s pistolí.
„James Bond je jedna z nejlegendárnějších rolí ve světě filmu a dostat důvěru jako nový 007 je pro mne celoživotní čest,“ uvedl Pattinson. „Jsem hluboce vděčný Denisovi, Amy, Davidovi, Tanye a všem v Amazon MGM Studios, že mi důvěřují. Říci, že se mi touto rolí splnil sen, je slabé slovo,“ pokračoval, když vyjmenoval tvůrce nového filmu a dodal, že se těší na spolupráci.
Definitivně tak utichly diskuze, kdo velkou roli převezme po Danielu Craigovi, tváři posledních pěti dílů slavné filmové série. Zhruba od září se množily spekulace a zaručené zprávy, z čehož bylo jasné, že finální rozhodnutí je blízko. Mezi favority se řadila trojice jmen Callum Turner, Jack Lowden a Josh O’Connor. O dva týdny později se ukázalo, že se zkoušek zúčastnili také slavnější herci Nicholas Hoult a Robert Pattinson.
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Přišel poslední a zaujal. K roli agenta 007 má nyní nejblíž Robert Pattinson
Jak tento víkend naznačil americký novinář Matthew Belloni, Pattinson sice do finálních testů vstoupil později, ale nakonec se vyprofiloval jako nejlepší kandidát a dostal i nejlepší nabídku. Pondělní oficiální zpráva mu pak dala zapravdu. Robert Pattinson se tak stane prvním představitelem Jamese Bonda pod taktovkou uznávaného režiséra Denise Villeneuvea.
„Především chci vyjádřit hlubokou vděčnost všem těm pozoruhodným hercům, kteří se k nám na této cestě připojili. Byli jsme obklopeni mimořádnými talenty, ale 007 může být jen jeden,“ uvedl Villeneuve.
„Jsem nesmírně šťastný, že mohu přivítat Roberta Pattinsona jako našeho nového Jamese Bonda. Má nadčasovou duši 007 a přináší něco zcela nového. Nemůžu se dočkat, až začneme,“ dodal režisér, který Pattinsona režíroval i v aktuálně očekávaném třetím díle filmové Duny.
Sérii po převzetí společností Amazon MGM čeká kompletní restart a producenti se nejspíš proto rozhodli vsadit na známou tvář. Je to zároveň trochu překvapení, protože všichni dosavadní představitelé Bonda byli v časech prvního filmu málo známými herci. Minimálně méně známými, než je Robert Pattinson nyní. Jenom letos jej filmoví fanoušci mohli vidět ve velkofilmu Odyssea, kam jej uznávaný režisér Christopher Nolan obsadil do role hlavního záporáka Antinoose, a taktéž po boku Zendayi zaujal ve filmu Drama.
Pattinson je zároveň dosud posledním představitelem Batmana, netopýřího muže ztvárnil ve filmu Matta Reevese z roku 2022 a nyní se chystá (stále odkládané) pokračování. Tajného agenta si už taktéž jednou zahrál, když pod režisérem Nolanem ztvárnil jednu ze zásadních rolí filmu Tenet.
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V úvodu kariéry se však herec proslavil především jako upír Edward Cullen v romantické filmové sérii Stmívání. Mihl se i ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Vedle velkých hollywoodských produkcí se ale věnuje také nezávislé kinematografii. Kritiky zaujal například ve filmech Dobrý časy režisérů Joshe a Bennyho Safdieových, Maják Roberta Eggerse nebo nedávno v Mickey 17 režiséra Pong Čun-hoa.
Filmová série o Jamesi Bondovi, natočená podle románů britského spisovatele Iana Fleminga, patří k nejvýdělečnějším značkám v historii Hollywoodu. V kinech po celém světě utržila více než sedm miliard dolarů (cca 155 miliard Kč). Dosud poslední film Není čas zemřít vydělal v roce 2021 přibližně 774 milionů dolarů.