Zuřící býk, kmotr, taxikář i lovec jelenů. Robert De Niro slaví osmdesátiny

Americký herec, producent i režisér, pověstný svým perfekcionismem, slaví ve čtvrtek osmdesátiny. Robert De Niro je proslulý tím, že jeho příprava na roli hraničí až s posedlostí.

Před Kmotrem II putoval Sicílií s mikrofonem v ruce a nutil vesničany, aby mu říkali jeho repliky. Před muzikálem New York, New York mučil svou pílí slavného saxofonistu Georgieho Aulda. Kvůli Zuřícímu býkovi se naučil boxovat a přibral 20 kilo. Před Misí začal šermovat a před Taxikářem několik týdnů křižoval s taxíkem newyorské ulice. Pokaždé za ním zůstal dokonalý výkon.

Zuřící býk režiséra Martina Scorseseho (1980) přinesl De Nirovi oscarovou příležitost změnit se ze štíhlého ambiciózního mladíka v neforemnou kreaturu líných pohybů a pichlavého pohledu. V Kmotrovi II (1974) zase vytvořil pozoruhodnou variaci na výkon Marlona Branda z úvodního dílu. Role Vita Corleoneho byla pro De Nira vůbec výzva. Stokrát se díval na prvního Kmotra a studoval Brandovy pohyby. Zaujetí se mu vyplatilo - byl z toho také Oscar.

Obraz člověka zahnaného do kouta pak De Niro vykreslil v Taxikáři (1976). Jeho Travis Bickle je ztracený smutný mladík, jenž prošel peklem vietnamské války a drtí ho odlidštěné velkoměsto. Tento snímek byl druhým z několika, které De Niro se Scorsesem natočil. „Znal jsem ho od vidění. Z čirého vnuknutí jsem mu nabídl roli ve Špinavých ulicích (1973). Přišel v malé směšné čepici a já jsem věděl, že to bude ten pravý a že bude výborný,“ vzpomínal později Scorsese.

De Niro zaujal také v jeho dalších snímcích: Mafiáni (1990), Mys hrůzy (1991) a Casino (1995). Náročnou hereckou kreaci (a podle svých slov jednu z psychicky nejnáročnějších) pak předvedl ve slavném válečném dramatu Lovec jelenů režiséra Michaela Cimina. De Niro v něm ztvárnil pensylvánského ocelářského dělníka, kterému se jako jedinému ze tří přátel podaří uprchnout z pekla vietnamské džungle. Na roli se De Niro opět pečlivě připravoval - dělnickou prací.

Herec si zahrál i v bizarním dramatu Terryho Gilliama Brazil (1985), v krimithrilleru Briana De Palmy Neúplatní (1987) nebo v mysteriózním thrilleru Alana Parkera s názvem Angel Heart (1987). Počátkem 90. let se De Niro zaskvěl v dramatu Čas probuzení, v němž ztělesnil pacienta, který v důsledku postižení nemocí žije svým vnitřním životem. Herec se nevyhýbá ani komediím, do tohoto soudku patří filmy Vrtěti psem, Fotr je lotr, Frajeři ve Vegas nebo Stážista. V roce 1993 si střihnul i režijní debut, kriminálku Příběh z Bronxu, následovaný o třináct let později špionážním dramatem Kauza CIA.

Chci říct jediné

De Niro je příznivcem demokratické strany. V roce 2016 dostal od bývalého prezidenta Baracka Obamy nejvyšší americké civilní vyznamenání - Medaili svobody. Jeho nástupci Donaldu Trumpovi však nemohl přijít na chuť. V červnu 2018 při udělování cen Tony prohlásil doslova: „Chci říct jediné. Fuck Trump,“ řekl. Tehdejší americký prezident na hercovu adresu poznamenal, že při natáčení dostal příliš mnoho ran od skutečných boxerů, což se podepsalo na jeho intelektu. V témže roce před volbami do Kongresu dostal De Niro podobně jako další představitelé demokratů včetně současného amerického prezidenta Joea Bidena balíčky s výbušninou. Odesílal je Američan Cesar Sayoc, kterého v srpnu následujícího roku odsoudili ke 20 letům ve vězení. Zásilky vyvolaly paniku, žádná z nich ale nevybuchla.

Američan s italskými kořeny De Niro se narodil v roce 1943 v New Yorku malířům Robertovi De Nirovi a Virginii Admiralové. Rodiče se rozešli, když byly Bobbymu dva roky. Otec ho často brával do kina, doma pak syn přehrával matce všechny role: „Máte štěstí, když víte, co chcete dělat. Já měl jasno brzy,“ řekl jednou. Studoval na střední škole hudby a umění, kterou ale v 16 letech opustil. Na počátku 60. let studoval herectví v soukromých kurzech. V období 1973 až 1976 absolvoval průpravu u Lee Strasberga v Actors Studiu.

Co se týká žen, má De Niro slabost pro Afroameričanky. S první manželkou, herečkou tmavé pleti Diahnne Abbottovou, se rozvedl v roce 1988 po dvanácti letech manželství. Mají syna Raphaela; herec adoptoval též dceru své ženy z předchozího svazku. Ze vztahu s bývalou černošskou modelkou Toukie Smithovou má De Niro dvojčata. V roce 1997 se oženil s další exotickou kráskou, herečkou Grace Hightowerovou, s níž se mu narodily další dvě děti. A letos se v bezmála osmdesáti stal po sedmé otcem, když se jeho 29leté přítelkyni narodilo miminko.

De Nira mají rádi i čeští milovníci filmu, mezi které zavítal už v roce 1990, kdy poprvé přijel na karlovarský filmový festival. O osmnáct let později převzal ve Varech Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. V českých kinech nyní promítají jeden z jeho nejnovějších snímků, americkou komedii Pappa Mial!.