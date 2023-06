VIDEO: Kvůli roli v Pappa Mia! se Robert De Niro učil dělat melír

Komedii Pappa Mia! napsal populární americký komik Sebastian Maniscalco, představitel De Nirova syna Sebastiana, podle vlastních zážitků se svým otcem. Toho hraje ve filmu Robert De Niro a slavný herec neváhal a svou roli s „tátou“ Maniscalcem pečlivě probíral.

„Má role Salva je skutečný otec Sebastiana Maniscalca, je to osobní příběh, který se inspiruje právě jejich životem. Vždycky se snažím zjistit, kým jsou postavy inspirovány, co je na nich pravdivého.

Pak jsem se s opravdovým Salvem seznámil, měl jsem štěstí, že mi byl k ruce jako vzor, mohl jsme od něho něco okoukat,“ říká Robert De Niro.

„Ve filmu jsem holič a holič je i jeho skutečná profese a je na ni hrdý. Snažil jsem se od něho o práci v salonu co nejvíc naučit. Procházeli jsme spolu některé scény a já se ho ptal, jestli to dělám dobře, jestli to tak může být, jestli je s tím spokojený,“ dodává.

Jeho slova potvrzuje i samotný předobraz De Nirovy role, Salvo Maniscalco. „V jedné scéně dělá Salvo melíry a musel jsem to Roberta naučit, zajímalo ho to. Šel na to puntičkářsky, chtěl vidět, jak se to dělá. Tak jsem mu to ukázal a on na mě: ’Pozor, teď já’. A já na to: ’No dobře, jak je libo’. Povedlo se mu to. Je opravdu důsledný. Robert se opravdu snaží do svých postav vžít a zajímá ho spousta detailů,“ vzpomíná Salvo.

„Vidět tátu pracovat s Robertem De Nirem... Vrátilo mě to ve vzpomínkách do tátova salonu, kde jsem ho jako kluk pozoroval při práci. A teď učí Roberta De Nira, jak dělat melíry. Byl to dost neskutečný pohled,“ směje se Sebastian Maniscalco.

Kromě práce holiče se Robert De Niro snažil své postavě co nejvíce přiblížit i jejími italskými kořeny. Maximálně proto studoval italský akcent a italštinu jako takovou. „Robert chtěl vědět, jak používám určitá slova. Sešli jsme se i nad scénářem, prošli jsme ho spolu, konkrétní scény, kde jsou věty v italštině. Chtěl vědět, jak je vyslovit, aby to znělo správně. Také mi pak volal, aby si to zopakoval. Namlouval jsem mu i videa, aby si mohl vše opakovat,“ popisuje dále Salvo Maniscalco.

Přes poctivou přípravu si Robert De Niro pochvaluje hraní v komediálním žánru a s tím související volnost. „Je to legrace a pro mě jiný druh hraní. Dává mi určitou volnost dělat věci, které si ve vážně laděném příběhu nemůžete dovolit. Ve filmu jako je tento můžete sem tam zkusit nějakou tu výstřednost a projde vám to,“ uzavírá De Niro.