VIDEO: Robert De Niro řádí jako buranský italský tatík v komedii Pappa Mia!

Sebastian je pozván na společný víkend k rodičům své snoubenky. Je tu ale jeden háček. Nemá totiž jinou možnost, než vzít na návštěvu do honosného sídla bohatých amerických snobů taky svého tátu. Italského imigranta, holiče z New Yorku, prostořekého obyčejného chlapíka klasického střihu, jenž se do moderní doby a do spořádané rodiny pracháčů ani trochu nehodí.

Sebastian má strach z velké ostudy a moc dobře ví, proč. Z víkendu se stane souboj dvou zcela odlišných světů a ihned po příjezdu začne řetězec šílených situací a karambolů. Hostitelku, která se tuhle italskou pohromu pokusí na svém panství přežít, hraje Kim Cattrall, představitelka Samanthy ze Sexu ve městě.

„Je to pro mě samozřejmě trochu osobní film. Táta hlavního hrdiny je skvělá postava a sama režisérka Laura Terruso má italsko-americké kořeny z New Yorku, tohle prostředí zná a díky tomu se vyhýbá zbytečným klišé a nesmyslům,“ říká k roli a filmu Robert De Niro.

„Tenhle film jsem musela natočit, je to totiž trochu i můj příběh, film z mého života. Stejně jako Sebastianův táta i moje máma přijela do Ameriky v 60. letech ze Sicílie,“ říká režisérka Laura Terruso. „Chtěla bych, aby se lidi během filmu smáli a na konci zjistili, že vlastně brečí dojetím.“

„Roli ve filmu, a obzvláště v případě komedie, většinou vezmu, pokud mě dojme nebo opravdu rozesměje. Scénář Pappa Mia! dokázal obojí hned při prvním čtení,“ svěřuje se Kim Cattrall. „Na place jsme mohli improvizovat, občas jsme se i odbourali, ale chtěli jsme vyzkoušet všechno možné a snažili jsme mít každý záběr co nejvtipnější,“ vzpomíná hvězda Sexu ve městě na natáčení.

Komedie Pappa Mia! bude mít v kinech premiéru 1. června 2023 a kromě Roberta De Nira a Kim Cattrall v něm hrají Leslie Bibb, Sebastian Maniscalco, Anders Holm a další.