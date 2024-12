RECENZE: Opice z klece. Film o Robbiem Williamsovi je brutálně upřímný

Nemilosrdný je Robbie Williams ke svému okolí, ale především sám k sobě. Nadaný úžasným smyslem pro jízlivý a pohotový humor, přirozený bavič, oprsklý spratek na straně jedné. Na straně druhé zamindrákovaná psychická troska, bojující se sebou samotným, s pochybami o pěveckém a pohybovém talentu. Fanynkami Take That milovaný, členy kapely a jejím stvořitelem Nigelem Martinem–Smithem vysmívaný, odstrkovaný, ponižovaný. Skákající opička na gumě, stafáž na koncertech, která ve studiu není schopná nazpívat sólový vokál do písničky.

Nicole: „Na čem teď děláš?“

Robbie: „Píšu písničky – hlavně o tom, jak moc sám sebe nenávidím.“

Nicole: „Aha, takže vánoční album.“