Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili. Podezřelý je jejich syn

Autor: ,
  6:54
Americký režisér se svou manželkou Michele Singer Reinerovou byli v neděli nalezeni mrtví ve svém domě v Los Angeles. Policisté kvůli útoku nožem vyslýchají jejich společného syna Nicka Reinera. Osmasedmdesátiletý filmař stojí za hollywoodskými snímky Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.
Režisér Rob Reiner s manželkou Michele.

Režisér Rob Reiner s manželkou Michele. | foto: ČTK

Policisté vyšetřují vraždu režiséra Reinera a jeho ženy v jejich domě v Los...
Policisté vyšetřují vraždu režiséra Reinera a jeho ženy v jejich domě v Los...
Policisté vyšetřují vraždu režiséra Reinera a jeho ženy v jejich domě v Los...
Policisté vyšetřují vraždu režiséra Reinera a jeho ženy v jejich domě v Los...
10 fotografií

Záchranáři našli manžele Reinerovy mrtvé v neděli kolem 15:30 místního času. Policisté začali případ vyšetřovat jako vraždu, uvedl podle AP kapitán Mike Bland z losangeleské policie. Identitu obětí policie oficiálně nepotvrdila, pouze uvedla, že mrtvými jsou 78letý muž a o deset let mladší žena. Zdroj agentury potvrdil, že šlo o režiséra a jeho manželku.

Podle serveru People stojí za smrtí Reinera a jeho manželky jejich syn Nick. Policie tuto zprávu zatím nepotvrdila. Policie uvedla, že je podezřelý vyslýchán. Nikdo však prozatím nebyl přímo zatčen.

Reiner se narodil v roce 1947 v Bronxu ve státě New York. Byl synem herce a režiséra Carla Reinera. Svá nejznámější díla natočil v 80. a 90. letech minulého století. Při natáčení romantické komedie Když Harry potkal Sally se v roce 1989 seznámil se svou manželkou Michele.

Herec Kevin Bacon přišel o většinu svého jmění v Ponziho schématu

Mezi jeho další filmy patří například soudní drama Pár správných chlapů, kriminální thriller podle knihy Stephena Kinga Misery nechce zemřít, hudební komedie Hraje skupina Spinal Tap nebo pohádka Princezna Nevěsta.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Patrik věděl, že je to špatné a připravoval nás na to, říká Pokorný o Hezuckém

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je moderátor Miloš Pokorný.

Když moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s...

Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák

Quentin Tarantino (Cannes, 23. května 2014)

Režisér Quentin Tarantino sestavil pro podcast amerického spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček dvaceti nejlepších filmů 21. století. Na vrcholu je válečné drama Černý jestřáb sestřelen od...

RECENZE: Básnické skřeky z časů, kdy se na chvíli zastavil svět

Básnická sbírka Hrajku, jejímž autorem je Slávek Hamaďák.

Poezii dnes lidé moc nečtou, ale toto by jim nemělo uniknout, píše naše recenzentka Alena Slezáková o útlé knížce nazvané Hrajku, jejímž autorem je hudebník, textař, básník Slávek Hamaďák.

15. prosince 2025  7:30

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili. Podezřelý je jejich syn

Režisér Rob Reiner s manželkou Michele.

Americký režisér se svou manželkou Michele Singer Reinerovou byli v neděli nalezeni mrtví ve svém domě v Los Angeles. Policisté kvůli útoku nožem vyslýchají jejich společného syna Nicka Reinera....

15. prosince 2025  6:54

RECENZE: Silný prožitek. Jiří Strach s filmem Máma zariskoval, ale vyplatilo se

80 % Premium
Elizaveta Maximová ve filmu Máma (2025)

Byl to hodně riskantní krok, pozvat nedělního diváka k příběhu, v němž figurují tak nepříjemné prvky jako mentální postižení, dětský domov či smrt, ale vyplatil se. Příběh Máma si totiž podmaňuje...

14. prosince 2025  21:45

Čechomor poslala kamsi a zazpívala po svém. Umím být drzá, hlásí Lenka Dusilová

Premium
Zpěvačka Lenka Dusillová

Zpěvačka Lenka Dusilová oslaví koncem roku kulaté narozeniny a nejen při té příležitosti rekapituluje svůj dosavadní hudební příběh dvojalbem Retrospektiva LD_50. Chystá rovněž speciální „sváteční“...

14. prosince 2025

RECENZE: Krajčovy písně si s orchestrem sedly, juchání bylo spíš na škodu

Premium
koncert Richarda Krajča se symfonickým orchestrem v Kongresovém centru v Praze,...

Koncertní pauzu skupiny Kryštof se její frontman Richard Krajčo mimo jiné rozhodl vyplnit předvánočním turné se symfonickým orchestrem. Na prvním ze dvou koncertů v pražském Kongresovém centru nabídl...

14. prosince 2025

RECENZE: Krvavé slzy. Vondruška opět napsal poutavou knihu. A nejen on

Spisovatel Vlastimil Vondruška na snímku z roku 2021

Praktické poučení, zábavu i napětí nabízejí ve svých zajímavých novinkách tři renomovaní čeští autoři. Věra Nosková se ve své nové knize podělila se svými zkušenostmi právě se psaním. Štěpán Javůrek...

14. prosince 2025  8:33

Bylo mi pětadvacet, sbalila jsem kufr a řekla si teď, nebo nikdy, popisuje herečka

Diana Dulínková

Bez herecké školy, bez zkušeností, jen s jedním kufrem a vírou, že to dokáže. Diana Dulínková se v pětadvaceti rozhodla stát herečkou – a sen si začala plnit. V rozhovoru mluví o prvních krocích před...

13. prosince 2025  16:15

Zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Držitelce Thálie bylo 60 let

Anda-Louise Bogza

Ve věku 60 let dnes po dlouhé nemoci zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Sopranistka, která se narodila v Rumunsku a žila v Praze, byla emeritní sólistkou opery Národního divadla a Státní...

13. prosince 2025  14:10

Zásadně bez umělé inteligence. Ohnivý Avatar 3 je tu a sleduje děti ve válce

Premium
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Pokud ještě vůbec někdo na poslední chvíli spasí letošní nevalnou návštěvnost kin, pak to bude jedině Avatar: Oheň a popel, třetí film ze sci-fi série režiséra Jamese Camerona. Její hrdinové nejprve...

13. prosince 2025

GLOSA: Dobré odpočinkové divadlo nevznikne jen tak, ví Hrušínského Jezerka

Jan Řezníček v komedii Jeppe z vršku

No nebylo by vám Jeppeho líto? Celý den jen polehává, popíjí, a když se těmto svým oblíbeným činnostem nevěnuje, tak si líže rány, které mu uštědřuje jeho zlá žena. Má totiž speciální karabáč, kterým...

13. prosince 2025  11:30

Advantage Consulting, s.r.o.
ABSOLVENTI - OBOR TZB ( až 50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 30 000 - 50 000 Kč

Dalších 30 113 volných pozic

Mám ADHD a možná i kvůli tomu je naše divadlo tak barevné, říká principál Cirku La Putyka

Premium
Principál Cirku La Putyka Rostislav Novák při zkoušce na Český národní den na...

Herci Cirku La Putyka ve svém novém představení St.art doslova dřou. Podle principála Rostislava Nováka se fyzickou náročností nový cirkus neliší od vrcholového sportu – včetně krátké kariéry a...

13. prosince 2025  10:30

Zemřel Zed z Pulp Fiction. Herci Peteru Greenovi bylo 60 let

Peter Greene v roce 2018

Ve věku 60 let zemřel americký herec Peter Green, který je českému publiku znám především zápornými rolemi ve filmech Maska nebo Pulp Fiction. Jeho manažer úmrtí potvrdil listu New York Post.

13. prosince 2025  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.