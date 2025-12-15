Záchranáři našli manžele Reinerovy mrtvé v neděli kolem 15:30 místního času. Policisté začali případ vyšetřovat jako vraždu, uvedl podle AP kapitán Mike Bland z losangeleské policie. Identitu obětí policie oficiálně nepotvrdila, pouze uvedla, že mrtvými jsou 78letý muž a o deset let mladší žena. Zdroj agentury potvrdil, že šlo o režiséra a jeho manželku.
Podle serveru People stojí za smrtí Reinera a jeho manželky jejich syn Nick. Policie tuto zprávu zatím nepotvrdila. Policie uvedla, že je podezřelý vyslýchán. Nikdo však prozatím nebyl přímo zatčen.
Reiner se narodil v roce 1947 v Bronxu ve státě New York. Byl synem herce a režiséra Carla Reinera. Svá nejznámější díla natočil v 80. a 90. letech minulého století. Při natáčení romantické komedie Když Harry potkal Sally se v roce 1989 seznámil se svou manželkou Michele.
Mezi jeho další filmy patří například soudní drama Pár správných chlapů, kriminální thriller podle knihy Stephena Kinga Misery nechce zemřít, hudební komedie Hraje skupina Spinal Tap nebo pohádka Princezna Nevěsta.