Heino, ve snímku Manipulace se vaše postava potýká s temnou, skrytou mocí uvnitř církevního systému. Co vás na příběhu, který odhaluje, jak lze manipulovat s vírou a náboženstvím, zaujalo?
Především to, že jde o lidský příběh. Hraji muže, který se má stát příštím arcibiskupem. Je vystaven manipulaci, protože se snaží řešit správné problémy prostřednictvím nabídky, kterou dostává. Balancuje přitom na hraně a klade si otázku: „Mám odmítnout, nebo to mám přijmout?“
Past, do níž se člověk v takové situaci může dostat, je podle mě velmi lidská. Každý z nás se možná jednou v životě ocitne před nabídkou, kterou je nesmírně těžké odmítnout. A čím vyšší je cena, tím je to obtížnější. Nikdo vlastně neví, kdy takový okamžik nastane. Zda přijde chvíle, kdy řekneme „ano“, nebo jestli budeme mít dost síly odmítnout, když do hry vstoupí morálka, lidské city či společenské úvahy.
Právě tento inteligentní rozměr mě nadchl už ve chvíli, kdy jsem poprvé četl scénář. A samozřejmě také setkání s naším skvělým režisérem Davidem Baldou. Je to velmi zapálený mladý tvůrce, kterému je teprve šestadvacet a jde už o jeho třetí film. Zvládá všechno, zkrátka dělá úplně všechno sám. Jeho energie mě naprosto nadchla, takže jsem bez váhání řekl „ano“. Na „ne“ prostě nebyl prostor.
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Manipulace je všude kolem, hlásá český film, který zlákal plno zahraničních hvězd
Davidu Baldovi je teprve šestadvacet let, přesto dal dohromady velký mezinárodní herecký ansámbl z celé Evropy a k tomu známého německého herce – tedy vás. Co vás přimělo připojit se k tomuto nezávislému projektu?
Jak už jsem řekl, byla to jeho energie a především samotný příběh. Je nesmírně lidský a jedinečný. Podle mě by se dal přenést do jakékoli země, na jakýkoli kontinent. Stejně tak by se mohl odehrávat v jiném systému, obří korporaci nebo organizaci. Klidně ve FIFA, ve velké automobilce nebo ve vysoké politice. Nemuselo by jít zrovna o církevní a tajné politické pletichy, které máme ve filmu.
Manipulace nás podle mě provází od samého rána. Vyjdete ven a hned vás ovlivňuje vlastní nálada, věci, které se na vás valí, zprávy, jež sledujete, reklamy a všechno kolem. Člověk si to v tu chvíli ani neuvědomuje, ale všechno se ukládá do podvědomí a vyplave na povrch, když přijde čas.
Náš příběh je specifický tím, že v něm vystupuje církev a tajná organizace v pozadí. Ale jak ukazují příklady velkých organizací – a FIFA je podle mě skvělým příkladem –, přesně takhle fungují manipulace, moc a peníze. To byl vedle už zmíněného režiséra Davida Baldy hlavní důvod, proč jsem do projektu šel. Navíc byla moje postava skvěle napsaná. Zkrátka spousta důvodů, proč říct ano.
Změnil tento projekt váš pohled na některé věci? Třeba na politiku nebo média, která dnes podle mnohých manipulují veřejností a šíří mezi lidi lži?
Ano, a abych byl přesný, platí to pro celý svět. Můj názor se tím zase tolik nezměnil, protože svět se do problémů začal řítit už před dvěma lety. Dnes, s nástupem umělé inteligence a vším, co se kolem ní děje, kdy svět v podstatě řídí technologičtí miliardáři, už nikdo neví – a vy jako novináři obzvlášť –, co je vlastně pravda.
Pokud nejde o tradiční, seriózní tištěné noviny nebo média, kterým opravdu důvěřujeme, nemůžeme věřit žádnému obrazovému materiálu ani napsanému článku. U senzačních videí na sociálních sítích nikdy nevíte, jestli jsou skutečná. Dokud nesedíte v cirkuse a nevidíte akrobaty létat na vlastní oči, nemáte jistotu. Když jdete do zoo, vidíte tam skutečná zvířata. To je opravdový život.
U žádného článku ani u ničeho, co dnes vnímáme, si zkrátka nemůžeme být jistí, kdo to vlastně ovlivňuje. Umělá inteligence je obrovská, naprosto brutální síla, která dokáže změnit cokoli. Naše děti ji používají ve škole při vypracovávání úkolů, někdy i u zkoušek nebo doma. Řítíme se volným pádem do neznáma. Nikdo neví, co bude dál, a je to hrozně děsivé.
Politika je jedna věc, sport druhá. Když ale sedíte na stadionu a vidíte, jak Michael Cain dává gól, víte, že tohle umělá inteligence zfalšovat nedokáže. Sportovci jsou gladiátory dnešní doby. Celkově ale žijeme ve velmi děsivém světě.
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Ze Hry o trůny do českého filmu. Asi byli zoufalí, směje se britský herec Faulkner
To bezpochyby.
Přesně tyto motivy se odrážejí i v našem filmu. A samozřejmě, dokud o něm mluvíme, pracujeme na něm a dáváme rozhovory, jsme tím tématem neustále obklopeni. Měli jsme světovou premiéru v Římě, potom premiérový týden v Mnichově a před deseti dny jsme byli v Londýně na britské premiéře. Člověk je do tématu manipulace pořád ponořený, takže o něm logicky víc přemýšlí. Samotný film se sice za ty dva roky nezměnil, ale svět kolem nás se za tu dobu proměnil radikálně.
Heino, od premiér filmů Lola běží o život a Pád Třetí říše už uplynula řada let. Jak se na tyto projekty díváte s odstupem?
Pád Třetí říše, ano. To je jeden z celosvětově nejúspěšnějších filmů, které jsem natočil. Od jeho premiéry už uplynulo dvacet let. Od Loly skoro pětadvacet. Byly to pro mě zásadní kariérní milníky.
Byla to ale jiná doba, ještě před rozmachem streamovacích platforem, které jsou dnes obrovské, a před nástupem umělé inteligence. Byly to tradičně, řemeslně natočené filmy postavené na dobrém nápadu. Pád Třetí říše vznikl podle knižní předlohy. Byla to zkrátka poctivá filmařina staré školy.
Komparzisté byli skuteční lidé. Když bylo potřeba pět set komparzistů, prostě tam těch pět set lidí fyzicky stálo. Pozadí se nenahrazovalo v počítači ani negenerovalo jedním kliknutím pomocí umělé inteligence. Když se něco nepovedlo, řeklo se: „OK, jedeme znova,“ nebo se věci upravily přímo na place. Všechno to byla, obrazně řečeno, ruční práce.
Oba filmy, které jste zmínil, byly nesmírně zajímavé a měly mezinárodní přesah. Lola běží o život Toma Tykwera měla obrovský úspěch po celém světě. Pro mě osobně to byly fantastické a velmi úspěšné snímky.