Nevím, co Tarantino bral, ale chci to taky, reagoval Scott na kolegův kompliment

„Zajímalo by mě, na čem zrovna svištěl, když to sestavoval, ale každopádně to chci taky,“ komentoval Ridley Scott deníku The Times Tarantinovu volbu a na přímou otázku, zda s ní souhlasí, odpověděl jedním slovem: „ne“.
„Myslím si, že je to mistrovské dílo, a jedna z věcí, které na něm tak miluji, je, že je to jediný film, který se skutečně snaží o stejný smysl, vizuální efekt a pocit jako Coppolova Apokalypsa, a podle mě se mu to daří,“ vysekl Scottovu počinu z roku 2001 Quentin Tarantino, autor filmů Gauneři, Pulp Fiction, Nespoutaný Django nebo Hanebný pancharti.
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Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák
Černý jestřáb sestřelen sleduje část elitní jednotky armády USA, která je v roce 1993 poslána do somálského Mogadiša, aby se stala součástí mírové operace Spojených národů. Ridley Scott ho natočil podle scénáře Kena Nolana a do hlavních rolí obsadil Joshe Hartnetta, Ewana McGregora, Toma Sizemora, Erica Banu, Ewena Bremnera a další.
Ridley Scott se dále ke kolegově adoraci svého filmu nevyjádřil, ale připomněl, že Quentin Tarantino měl velmi silný vztah s jeho zesnulým bratrem, rovněž režisérem Tonym Scottem. V jeho filmografii najdeme snímky Top Gun, Poslední skaut, Krvavý příliv nebo Pravdivou romanci, k níž napsal scénář právě Tarantino.
Co se Ridleyho Scotta týče, aktuálně má v kinech snímek Vzhlížet ke hvězdám a z jeho předchozích snímků zmiňme absolutní klasiky Vetřelec a Blade Runner, dále historické drama 1492: Dobytí ráje, feministický thriller Thelma a Louise, dva díly Gladiátora či Marťana.