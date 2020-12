Žáby bez jazyka. Režisérka Mira Fornay o domácím násilí ve filmu i v reálu

Co vás vedlo k tomu, natočit film Žáby bez jazyka, jenž poměrně odvážně zobrazuje domácí násilí?

Asi abych pochopila, proč lidé žijí v nezdravých vztazích. Já vždycky začnu být fascinovaná něčím, co se děje kolem mě. A tak, když jsem v roce 2013 dokončovala svůj předchozí film Můj pes Killer a začaly se okolo mě a mých kamarádek dít věci, kterým jsem nerozuměla, takové manipulativní, zatoužila jsem přijít na to, proč se dějí. Proč snáší kamarádka domácího agresora, proč jednu z mých hereček někdo stalkuje (sleduje, pozn. red.) a oč těm lidem jde. Proč se snaží za každou cenu zůstat v nemocném vztahu, jenž jim přece nevyhovuje. Ano, já taky občas zakopnu o nezdravý vztah, to se stane podle mě každému, jenomže já nejsem schopná v něm vydržet. Natolik se mám ráda. Zkrátka začala jsem se tím zabývat, přečetla spoustu knih, vyslechla mnoho lidí a snažila se sehnat tolik informací, abych tu věc viděla pokud možno objektivně. Nestačilo mi potkat jednoho člověka, vyslechnout jeho silný příběh a pak jít a točit. Myslím, že je dobré potkat silný příběh a potom se v něm vyznat.