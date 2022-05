Je těžší udělat komedii než natočit artové věci, říká režisér Havlík

Koncem dubna šel do kin váš film Po čem muži touží 2, v červnu snímek Ostrov a v srpnu film Prezidentka. To chcete ovládnout česká kina?

Ono to tak jen vypadá. Ale je to náhoda. Filmové projekty se připravují hodně dlouho, roky. Na filmu Prezidentka jsme poprvé začali pracovat před šesti lety, Ostrov běží už čtvrtý rok, snímek Po čem muži touží 2 šel poměrně rychle, ale i tam mi trvalo dva roky, než jsem dokončil scénář. Intenzivní příprava na film trvá rok a půl a samotné natáčení, těch 30 dnů, je nejmenší čas, co na filmu strávíte. Je to vlastně jen technická věc, kdy se jako režisér díváte, jestli herci dělají vše správně a hezky. Jako když už jen doděláváte postavený barák. Jenže v covidové době nikdo neví, co bude na podzim, zda se náhodou kina zase nezavřou, a tak všichni připravené filmy nahrnuli do kin v jeden časový úsek...