Poslední rozloučení s Jiřím Menzelem nakonec bude. V pražském Rudolfinu

Milí příznivci Jiřího Menzela,

od srdce Vám všem děkuji za neuvěřitelné množství kondolencí, krásných vzkazů a milých slov. Moc mě těší, že máte Jirku stále rádi, ať už jste ho poznali osobně nebo prostřednictvím jeho filmů a divadelních her, které režíroval.



Jirka si veřejný pohřeb nepřál. Vím ale, že mnozí z Vás by se s ním přesto rádi nějakou formou rozloučili. Proto se v pátek 18. 9. od 10:00 do 18:00 pro Vás všechny otevřou prostory foyer Rudolfina, kde se budete moci s... Jirkou rozloučit osobně. Uslyšíte hudbu z jeho filmů, budete se moci zapsat do kondolenčních knih a před Rudolfinem si budete moci oživit vzpomínky na Jirku i jeho filmy shlédnutím malé výstavy Rozmarná léta Jiřího Menzela. Večer v Rudolfinu zazní v rámci festivalu Dvořákova Praha hudba jednoho z Jirkových nejoblíbenějších skladatelů Wolfganga Amadea Mozarta.

Děkuji Vám všem za to, že jste v těchto těžkých chvílích se mnou.

Vaše Olga

❤️

Dear friends and fans of Jiří Menzel, I thank you from the bottom of my heart for an incredible number of condolences, beautiful messages, and kind words. I am very happy to see that you still love Jiří, however you got to know him - in person, or through his movies and theater plays, which he directed.