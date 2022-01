„Režie českého znění Olga Walló.“ Legenda dabingu nejen o asynchronním Hrušínském

Český dabing se bere jako umění, ale pokud člověk slyší originál, prý si líp osvojí cizí jazyk. Jak tohle vnímáte?

Je to docela těžká otázka a otázka národní kultury vůbec. Berte to tak, že kdo neumí anglicky, má dnes smůlu. Angličtinu musíme hůř nebo líp znát všichni. Je to pomůcka k životu, ale nikoliv samospasitelná, sama o sobě kvalifikaci nepředstavuje. Je naivní, když excelentní televizní moderátor, který je známý svou plynnou francouzštinou a angličtinou, je-li tázán na své dojmy z rozhovoru s dalajlamou, odpoví, že dalajlamova angličtina je specifická. Když si na anglický výraz nevzpomene, má za kamerou lidi, kteří mu napovídají. Dalajlama je velmi starý muž! Hned se ale vrátím k tématu, jímž je znalost jazyků...

Zřejmě budeme všichni brzy mluvit anglicky. Why not? Je to zcela proveditelné a je to hezký jazyk. Olga Walló režisérka, překladatelka, psycholožka a spisovatelka