Tomáš Řepka točí dokument o svém životě. Pravda je jenom jedna, slibuje

Režie filmu Řepka hříšník se chopil Petr Větrovský, osvědčený autor dokumentů mapující osudy známých sportovců. „Petra znám dlouhá léta z fotbalového prostředí. Vím, jaká práce za ním byla. Měl jsem nabídky od jiných produkcí, ale Petr vyhrál na plné čáře. Domluvili jsme se strašně rychle,“ popisuje sám Tomáš Řepka.

„Natočili jsme filmy, které byly o vyloženě kladných hrdinech. Attila Végh, Honza Koller... Tak jsme si se štábem říkali, že bychom mohli natočit také nějakého raubíře, badboye. A Tomáš Řepka se svým příběhem je jeden z nejznámějších badboyů, který v téhle republice je,“ vysvětluje pak režisér, který vedle již zmíněných jmen točil i s biatlonistkou Gabrielou Soukalovou či slovenským fotbalistou Martinem Škrtelem.

Ač se tedy Větrovský s Řepkou dobře zná, bývalý fotbalista londýnského West Hamu, italské Fiorentiny či pražské Sparty jej přesto překvapil. „Myslel jsem si, že jsem znalec jeho příběhu, ale ve filmu zazní věci, o kterých jsem nevěděl, že se staly. A nebo že se staly jinak. Je tam vysvětlená třeba kasa ve Spartě. Doteď na něm lpěla různá obvinění a urážky. Diváci v kinech budou překvapení. Možná stejně jako jsem byl já,“ láká Větrovský i v narážce na dřívější podezření, že Řepka sebral ze sparťanské týmové kasy přes 400 tisíc.

Slzy, vztek i láska

„Ve filmu najdete úplně všechno a hlavně pravdu. Ukazuje, jak to doopravdy všechno bylo. Jak to bylo se mnou, jak jsem prožíval určité životní záležitosti, jakou jsem měl fotbalovou filozofii,“ přitakává sám hrdina snímku. „Je i určitá satisfakce a udání věcí na pravou míru. Toho prostoru říct to po svým a říct pravdu jsem před novináři nikdy moc neměl. Oni si ji samozřejmě vždycky vytvořili a pak i prezentovali. Ale pravda je jenom jedna a bude v tomto filmu,“ slibuje Řepka.

Režiséra Větrovského před kamerou překvapily i Řepkovy neskrývané emoce. „Znal jsem ho jako uzavřeného člověka a v tom filmu jsou slzy, vztek, dojetí, láska... Nakonec se otevřel a šel úplně na dřeň. Tak si myslím, že se má dokument dělat,“ pochvaluje si filmař.

Snímek, který bude mapovat jak Řepkovu kariéru, tak to, co se dělo po jejím konci, přijde do českých kin na podzim příštího roku. Fanoušci Tomáše Řepky se ale mohou těšit už na únor, kdy bývalý fotbalista a autor čtyř biografických knih, který nyní studuje na trenérskou licenci A, plánuje velkou oslavu narozenin. „Mám druhého ledna padesátiny, tak jsem přemýšlel, jak to oslavit. Nejlepší to bude s fanouškama, lidma, co mne mají rádi. Tímto bych chtěl všechny pozvat na Noc s legendou. Uděláme velkou párty,“ láká Řepka. Akce se bude konat v pražském kině Lucerna 23. února.