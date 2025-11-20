Řekl si však, že by to chtělo někoho, s kým to bude hlubší, temnější, nejednoznačnější a pro něj i náročnější. Na problematické věci se totiž ptá mnohem hůř. „A Tomáš Řepka na všechny odpověděl,“ dodává.
Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo
Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...
J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů
Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...
Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku
Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...
Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi
Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...
Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace
Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...
GLOSA: Těžko z Řepkova filmu vymáčknout víc. Ocení jej fanoušci fotbalu i bulváru
Po čistě pozitivním filmu o Janu Kollerovi jsem mohl vzít jakéhokoliv jiného fotbalistu, který dal spoustu gólů. Protože na to, jaké bylo, když dal hattrick, se ptá lehce, vysvětluje režisér Petr...
Hvězdná brána se vrátí. Pokračování oblíbené sci-fi série zaštítil Amazon
Streamovací platforma Amazon Prime Video připravuje novou sérii seriálu Hvězdná brána. Tvůrčím dohledem nad ní byl pověřen scenárista a producent Martin Gero, který se podílel na původní sérii...
O2 arena se omluvila ženám, kterým na koncertě zabavila palestinské dresy
Dvě návštěvnice londýnského koncertu zpěvačky Lorde se u vstupu musely potýkat s problémy kvůli oděvu. Členové ochranky po nich totiž požadovali, aby si sundaly dresy od módní značky FC Palestina,...
Český slavík 2025
Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap, uvidí diváci v pátek 21. listopadu na TV Nova. Do slavičí Síně slávy bude uveden Vladimír Mišík.
Zemřel výtvarník Jiří Kornatovský, autor velkoformátových kreseb uhlem
Ve věku 73 let zemřel výtvarník Jiří Kornatovský. Přední osobnost současného českého výtvarného umění odešla po dlouhé nemoci 5. listopadu. Redakci o tom informovala rodina. Vzpomínka na zemřelého...
RECENZE: Netopýrek Nik se zamiluje do ptačí krásky. Ale jak to vyřeší s mláďaty?
V podzimní nadílce dětských filmů vedle norských, amerických i domácích pohádek poněkud zapadl Netopýrek Nik, animovaný příběh nizozemských tvůrců. Přitom se může chlubit originálním hrdinou:...
Vedení Národního divadla Brno se chopí dramaturg a syn skladatele Štědroně
Zatímco současný ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser se vydá do Prahy šéfovat „zlaté kapličce“, do Brna se z hlavního města vrátí Petr Štědroň. Nynější šéf Divadla Na zábradlí, který je...
GLOSA: Jaký byl Freddie táta? Mercuryho milostná biografie je jen pro skalní fandy
Biografie S láskou: Freddie: Tajný život a lásky Freddie Mercuryho z pera britské spisovatelky a publicistky Lesley-Ann Jonesové se výrazným způsobem odlišuje od mnoha dalších knih o životě frontmana...
Masters of Rock 2026: program, vstupenky, doprava
Od 16. do 19. července 2026 přivítají Vizovice další ročník jednoho z největších rock-metalových festivalů ve střední Evropě. V areálu likérky Rudolf Jelínek vystoupí desítky mezinárodních i domácích...
Putin je fajn chlapík. Rock for People zkoumá proruské názory lídra Limp Bizkit
Před několika dny zrušily estonské úřady koncert americké nu-metalové kapely Limp Bizkit, který se měl konat 31. května 2026 v Talinu. Důvodem je proruské smýšlení frontmana Freda Dursta a jeho...
Marcell a fiedlerski představí novou desku a pokřtí ji na koncem listopadu v Roxy
Marcell a fiedlerski přicházejí s druhou deskou Pizza, pivo, dolce vita, která vznikla v malebných horách severní Itálie, čiší nadějí, lehkostí a novou energií. Vyšla v září, ale pokřtěna bude na...
Rekordní prodej. Klimtův obraz v aukci vydražili za téměř pět miliard korun
Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Obraz se tak stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci...