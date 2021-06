Řekni to psem, radí romantická komedie s Berenikou Kohoutovou

„Nevidím to jako film o pejskařích nebo jenom pro pejskaře. Ostatně já sama psa nemám. Příběh vypráví o nás všech, co si často neumíme říct ty nejobyčejnější věci - třeba Mám tě rád. Tady to nakonec za dvojici poví jejich pes,“ shrnula Obermannová.

Hrdinkou romantické komedie je třicátnice, která místo vytouženého miminka dostane od svého přítele štěně, přestože o psy nestojí a nesnáší jejich výkaly. Ostatně vyprávění začíná tím, že do jednoho šlápne, a není právě nakloněna věřit, že to znamená štěstí.

V dalších rolích se objeví Hana Vágnerová, Táňa Medvecká, Jiří Lábus a Veronika Žilková, točit se bude v Praze a v Panenských Břežanech, premiéra se plánuje na rok 2022.