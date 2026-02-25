Berlinale má pověst nejpolitičtějšího z velkých filmových festivalů. Řada oceněných pronesla v děkovných projevech slova na podporu Palestinců a kritizovala Izrael, který se podle nich v Pásmu Gazy dopustil genocidy.
Kritiku vyjádřili turecký režisér Alper, libanonská režisérka Ostaová či syrsko-palestinský režisér Abdalláh Chatíb, který získal cenu za nejlepší debut.
Na pódium přinesl Chatíb palestinskou vlajku a německou vládu obvinil z podílu na genocidě. S Chatíbem a jeho štábem, který držel palestinskou vlajku, se Tuttleová o týden dříve vyfotografovala, uvedl Bild.
Minulý týden také skupina více než 80 umělců včetně Tildy Swintonové, Javiera Bardema či Tatiany Maslanyové v otevřeném dopise obvinila Berlinale z „institucionálního mlčení o genocidě na Palestincích“. Tuttleová kritiku opakovaně odmítla a řekla, že Berlinale nikdy nebylo místem pro mlčení.
Právě neshody ohledně Blízkého východu jsou podle Bildu důvodem mimořádné schůzky, kterou na čtvrteční dopoledne svolal Weimer. Ten z titulu své funkce předsedá dozorčí radě podniku KBB, který je odpovědný za spolkové kulturní aktivity v Berlíně včetně Berlinale.
Weimer podle Bildu rovněž kritizoval Chatíbova vyjádření i jeho obvinění německé vlády, což označil za nebezpečné a za otrávení politické debaty.