Jak byste se cítili vy? Amy Redfordová kritizuje AI videa o jejím mrtvém otci

Na stanovisko Redfordové upozornil i deník The Guardian, jenž citoval její post na sociální síti: „Objevilo se několik smyšlených verzí pohřbů, poct a citátů členů mé rodiny, které vytvořila umělá inteligence. Zobrazení mého otce, který se k tomu nemůže vyjádřit, a celkový způsob, jakým je naše rodina vykreslena, jsou v této těžké době obzvlášť bolestivé.“
|
Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda
Redfordová na druhou stranu ocenila i vlnu empatie a poct, které se jí od konce září dostávalo v návaznosti na úmrtí jejího otce. „Je zřejmé, že pro mnoho lidí znamenal opravdu hodně. Moje rodina je poctěna množstvím příběhů a projevů úcty ze všech koutů světa,“ uvedla na Instagramu.
„Každá rodina by měla mít možnost truchlit po svém, uctít památku zesnulého a vzdát mu hold způsobem, který nejlépe odpovídá jejím hodnotám a rodinným tradicím,“ dodala s tím, že Redfordův obřad byl uspořádán v úzkém rodinném kruhu a na veřejném rozloučení se teprve začíná pracovat.
|
Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí
Podle herečky je zároveň nutné ponechat umělou inteligenci mimo tyto citlivé události. „Doufám, že AI zůstane v oblasti, kde je její užití transparentní.“ „Položte si jednoduchou otázku: Jak byste se cítili vy?“ zdůraznila a dodala, že umělá inteligence má spoustu příkladů skvělých využití, ale v tomto případě se míjí účinkem.
„Nechme lidskou autentičnost žít, inspirovat a být pojítkem, v nějž všichni doufáme,“ zakončila svoji zprávu fanouškům.