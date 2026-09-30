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RECENZE: Krobotovi roboti se sice baví, jenže diváky k tomu vůbec nepotřebují

Mirka Spáčilová
  12:40
Miroslav Krobot, Lubomír Smékal a Jana Posníková ve filmu Zpráva pro Minervu 2

Miroslav Krobot, Lubomír Smékal a Jana Posníková ve filmu Zpráva pro Minervu 2 | foto: KVIFF

Miroslav Krobot a Lubomír Smékal na karlovarském festivalu (8. července 2026)
Jana Posníková a Libardo Ceballos Ordo&#241;ez ve filmu Zpráva pro Minervu 2
Barbora Paříková a Libardo Ceballos Ordo&#241;ez ve filmu Zpráva pro Minervu 2
Soffia Vatan ve filmu Zpráva pro Minervu 2
9 fotografií
Ať si každý točí, co chce, ale nechť pak zváží, jestli může za soukromou hračku žádat v kině od diváků vstupné. Zdá se, že experimentální film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala Zpráva pro Minervu 2 tolik potřebné soudnosti neměl.

Na karlovarském festivalu se Zpráva pro Minervu 2 uváděla jako „mozaika čtrnácti propojených příběhů složená z drobných situací, trapných momentů, vnitřních monologů i tichých pozorování, volně navazující na inscenaci Divadelního spolku S 23, jehož neprofesionální herečtí členové skládají představení na základě metody dialogického jednání“.

Trpajzlíci a vyskládaná myčka. Krobot a Smékal řeší, co by ufoni vzkázali domů

Tvůrci pak doplnili, že projekt vznikl z radosti, že hodně improvizovali a že všechny natáčení bavilo. Budiž jim přáno, jenže nasnímané divadlo ještě není film, zábava na place nezaručí zábavu v sále a na rozdíl od festivalu nemůže delegace v každém kině po projekci svůj záměr „dovysvětlit“.

Dějiště Zprávy pro Minervu 2 představuje omšelý hotýlek, ve kterém se potkávají flétna s vysavačem a více či méně bizarní bytosti, respektive figurky jako recepční, servírka, mladík, který si tu má odměnou za maturitu najít kamarády, či oplešatělý robot z jiné planety, jenž zkoumá lidský druh.

Miroslav Krobot a Lubomír Smékal na karlovarském festivalu (8. července 2026)
Jana Posníková a Libardo Ceballos Ordoñez ve filmu Zpráva pro Minervu 2
Barbora Paříková a Libardo Ceballos Ordoñez ve filmu Zpráva pro Minervu 2
Soffia Vatan ve filmu Zpráva pro Minervu 2
Miroslav Krobot, Lubomír Smékal a Jana Posníková ve filmu Zpráva pro Minervu 2
9 fotografií

Dohromady tvoří bezmála loutkové panoptikum, které své souběžné monology a úvahy pronáší přímo do kamery. Absurdita v tak modelové podobě, do níž spadá i využití rekvizit od názorného paroží po snídaňový bufet, bohužel neprobouzí zvědavost na příští vývoj.

Zpráva pro Minervu 2

30 %

Česko 2026 69 min

Režie: Miroslav Krobot, Lubomír Smékal

Scénář: Miroslav Krobot, Lubomír Smékal

Hrají: Libardo Ceballos Ordoñez, Kristína Jurková, Vojtěch Hříbek, Jana Posníková, Klára Müllerová, Vivienne Kateřina Cao, Kateřina Musilová, Lubomír Smékal, Miroslav Krobot, Adam Vašek

Výjimku zosobňují dvě ženské postavy. Jedna hlásá „jsem z Humenného, vydržím všechno“ a přes jazykovou výuku předvídá „vy nás předabujete“, druhá vystihuje kouzlo nesmyslu už svou charakteristikou „jsem Nokia 3310, starší model“.

Na základě takového náhodného vzorku člověčenstva pak mimozemšťané zjistí, že v sauně je horko a že „lidi jsou divní, ale milí“, což je celé sdělení alternativního útvaru, v němž nejen roboti působí roboticky. Aktéři Zprávy pro Minervu 2 si hezky pohráli, ať už na metodiku divadla či terapie, ale vnější svět k tomu nepotřebovali a nepřizvali.

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