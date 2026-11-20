Na své šestnácté narozeniny Haymitch Abernathy už zřejmě nikdy nezapomene. Chtěl slavit s blízkými – především se svou dívkou Lenorou –, ale shodou nešťastných okolností se ocitl mezi splátci 50. ročníku Hladových her. Společně s dalšími vybranými z 12. kraje touží samozřejmě v první řadě přežít a vrátit se domů. Motor, který jej pohání v aréně smrti, ale začne velmi záhy sytit další palivo – palčivá touha zničit celý ten zrůdný a krvavý herní mechanismus. Nikdy víc, jak dí havran v klasické básni Edgara Allana Poea, jejíž ozvěna zní celým filmem.
RECENZE: Život je větší trest než smrt. Nové Hunger Games útočí na několika frontách
Tipy z televizního programu
Recenze: Tučňáci z Madagaskaru 65 %, Muzzikanti 25 %, V dobrém i zlém 55 %, Fakjů pane učiteli 3 35 %, Noční běžec 50 %, Pán prstenů: Návrat krále 80 %, Nevědomí 65 %, Transformers 3 50 %, Gran Torino 80 %, Venom 40 %, Otec 65 %, Velká svatba 50 %, Milost 75 %, Hec 60 %, Duna: Část druhá 90 %, Akta X: Chci uvěřit 60 %, Motorkáři 60 %, 80 rozlícených novinářů 50 %
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