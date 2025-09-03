RECENZE: Prchá před Rusy i Židy. Zase jeden zoufalec má Život v hajzlu
Tak trochu coenovský námět dodal scenárista a autor knižní předlohy Charlie Huston, stylovou náladu zařídily špinavé čtvrti New Yorku 90. let a hlavní postavu ztroskotance vystihl Austin Butler, sběratel cen za výkon v titulní roli hudebního životopisu Elvis.
Zápletka je nicotná: mladík, který po tragické autonehodě ztratil slibnou sportovní kariéru, pracuje v zapadlém baru a vedle alkoholu si libuje v sexu se svou dívkou alias Zoë Kravitzovou, jednou pohlídá výstřednímu sousedovi kočku.
Od té chvíle mu hrozí smrt a teprve postupně zjistí, oč jde drsným ruským gangsterům, ještě brutálnějším židovským bratrům, Portorikánci s pistolí i záludné policistce. V kočičí kleci totiž leží klíč k velkým penězům, jak jinak než už zase z prodeje drog.
Butlerovo chlapecké kouzlo zmateného otloukánka účinkuje, Kravitzová uplatňuje naplno svůj půvab, smích zařizují Liev Schreiber a Vincent D’Onofrio coby napohled dobromyslní staříci, kteří svou oběť vezmou k babičce na židovský svátek, a také výmluvné reakce dotyčné kočky.
Ale jinak se do gangsterské hříčky vnucuje až příliš doslovně český titul „v hajzlu“: odpadky, splašky, krev, zvratky, bití, mučení, rány i jizvy se vrší v názornou beznaděj. Potěší pár akcí jako v labyrintu požárních žebříků, nicméně častěji se dostaví úžas, co vše hrdina fyzicky zvládá krátce poté, kdy mu odebrali ledvinu.
Život v hajzlu
USA, 2025, 107 min
Režie: Darren Aronofsky
Předloha: Charlie Huston (kniha)
Scénář: Charlie Huston
Hrají: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Griffin Dunne, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Regina King, Carol Kane, Bad Bunny, D’Pharaoh Woon-A-Tai a další
Kinobox: 70 %
Omletý model, v němž kolem náhodného outsidera přibývají mrtvoly, by mohl odkazovat k domácí klasice Čtyři vraždy stačí, drahoušku!, jenže Život v hajzlu se k parodii nehlásí, uplatňuje více realizmu než stylizace a v návratech do minulosti zase více melancholie než humoru.
Nelze mu však upřít působivou náladu a několik vtipných okamžiků, třeba když na stadionu zasáhnou do honičky naštvaní fanoušci. Současně však v prodlužovaném finále podstrkává vzkaz, kterak kluk dospěje v muže, když se konečně postaví svým traumatům. Zkrátka Život v hajzlu je žánrově chaotický a v rámci režisérovy tvorby pominutelný.
