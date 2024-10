RECENZE: Ty vole, dvě kila dole, zpívá si jedinečný Život k sežrání

RECENZE: Mistři svého řemesla. Take That přivezli popovou dokonalost

Premium

Z původní pětice zbyli už jen tři a na premiérový pražský koncert dorazili řadu let po svém komerčním vrcholu, o čemž svědčil i zdaleka ne plný sektor na stání. Přesto si britští Take That v hale O2...