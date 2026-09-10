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Mirka Spáčilová
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Záběr z filmu Léčivé účinky sebeklamu | foto: CinemArt

Před patnácti lety byl Martin Stránský za svůj výkon v inscenaci hry Enigmatické variace nominován na divadelní cenu Thálie. Nyní ve stejné roli stejného příběhu, přejmenovaného na Léčivé účinky sebeklamu, vstupuje do kin. Není to záznam divadla, ale přes všechny přidané ornamenty tak působí.

Hra, kterou napsal Eric-Emmanuel Schmitt, prošla řadou tuzemských scén od Plzně po pražské Divadlo v Celetné a slovy programových anoncí „odhaluje tajemství mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou“.

Filmový přepis, za jehož scénářem i režií stojí Adolf Zika, sice dotyčnou ženu „zpřítomnil“, ovšem v banálně lyrizovaných vzpomínkových výjevech smyslné víly tančící mezi stromy. A byť oživení slibují i další postavy, o zvířatech nemluvě, divadelní původ se plátnem jasně prodírá od první do poslední repliky.

Prostředkům, jež unese jeviště, se film urputně brání. Adaptace potřebuje zásadnější zásah než zahrádku, psa a snové křepčení osudové dámy.

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