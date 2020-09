RECENZE: Koho vlastně nakonec trestá rádoby komedie Ženská pomsta

13:55

Dobrá zpráva: ve startovní den romantické komedie Ženská pomsta seděli na první pražské projekci v sále celkem dva platící diváci; já a kupodivu osamělý pán. Kéž to napovídá, že se nad žánrovými zmetky konečně začíná smrákat – za to se dá oželet vyhozených dvě stě korun plus zplihlá pod rouškou.